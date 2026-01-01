Субсидии на перевозку сельхозпродукции в 2026 году достигнут 18 млрд рублей

Перечень субсидируемых направлений расширен – есть возможность получить поддержку для перевозки отдельных категорий сельхозпродукции из 19 регионов Центра и Юга России, Северного Кавказа, Поволжья и Урала в порты Черного и Балтийского морей, из новых регионов – в порты Краснодарского края, из регионов Сибири – в порты Дальнего Востока.

Ранее субсидии получали лишь РЖД и "Крымская железная дорога", теперь в число получателей вошли и "Железные дороги Новороссии".

"Государство компенсирует перевозчику потери в доходах, возникающие в результате установления льготных тарифов на перевозку сельскохозяйственной продукции. Данная мера направлена в том числе на снижение транспортной составляющей в составе цены на хлеб в регионах", – указывают в Росжелдоре.

Также компенсируются затраты при перевозке овощей, рыбы и рыбной продукции, продуктов переработки семян масличных культур, минеральных удобрений.

Для получения субсидии грузоотправитель направляет заявку с указанием объема груза и сроков в Минсельхоз. В течение пяти рабочих дней ведомство дает заключение о возможности получения субсидии и извещает об этом грузоотправителя и Росжелдор. Субсидия не фиксирована, рассчитывается по каждой заявке отдельно.

Интересно, что поначалу заголовок этого пресс-релиза на сайте Росжелдора сопровождался восклицательным знаком. Потом его убрали.

На совещании по ситуации на зерновом рынке 19 октября вице-премьер Дмитрий Патрушев напомнил, что ранее около 10 млрд рублей было направлено на субсидирование железнодорожных перевозок продукции АПК.

Как указывал Патрушев, "готовится выделение еще одного транша на субсидирование транспортировки продукции по железной дороге".

По итогам совещания Патрушев поручил обеспечивать "ритмичность отгрузок и максимально использовать все логистические возможности".