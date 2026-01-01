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В 2027 году вырастут тарифы "Почты России"

С предложением повысить расценки выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на основании заявки, поданной самой госкомпанией. В среднем оплата пересылки и обработки корреспонденции и отправлений подорожает на 8,1%.

"Почта России" обосновала свою заявку необходимостью довести тарифы до уровня экономически обоснованных затрат с учетом нормативной прибыли, сообщили в среду, 4 ноября 2026 года, в пресс-службе ФАС.

При определении размера индексации ФАС учла финансовую отчетность компании и ее социальные обязательства, в том числе содержание отделений в удаленных и труднодоступных населенных пунктах и расходы на оплату труда сотрудников.

Согласно проекту приказа, стоимость отправки простого письма вырастет с 48 до 52 руб., заказного – с 97 до 105 руб. Пересылка простой бандероли подорожает с 100 до 107 руб., заказной – с 155 до 170 руб.

В ФАС подчеркнули, что даже после повышения тарифы "Почты России" останутся ниже стоимости аналогичных услуг частных компаний.

Последний раз расценки "Почты России" повышались 1 марта 2026 года, индексация была сочтена экономически обоснованной мерой для стабилизации работы компании.

По статистике самой компании, "Почта России" ежегодно обрабатывает около 2,6 млрд писем и счетов, а также примерно 400 млн посылок. Госкомпания имеет более 38 тыс. отделений по всей стране, на сегодняшний день в ее штате работает 208 тыс. сотрудников.

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Метки: Почта России тарифы
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