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В Крыму введут льготную ипотеку под 8%

Максимальная сумма кредита – 8 млн рублей, первоначальный взнос – не менее 20%, сообщают в Минфине 6 ноября 2026 года, в пятницу.

В Крыму вводят льготную 8%-ую ипотеку

Город Ялта в Крыму (архивное фото)

©Alexey Pavlishak/Shutterstock/Fotodom

"Правительство утвердило расширение условий льготной ипотечной программы «Льготная ипотека на территориях воссоединенных субъектов Российской Федерации». Теперь в рамках программы граждане смогут оформить льготный кредит при покупке жилья в строящемся многоквартирном доме или апартаментов на территории Республики Крым и города Севастополя", – указывают в Минфине.

Воспользоваться этими условиями можно с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Оформить такую ипотеку может любой гражданин РФ независимо от места жительства и прописки при условии, что он не получал раньше кредиты по другим федеральным ипотечным программам.

Срок предоставления субсидии – 15 лет.

Как напоминают в Минфине, льготная ипотечная программа в новых регионах действует с 2023 года. Ее распространили также на Курскую и Белгородскую области. Всего в рамках этой программы выдано 16,3 тыс. льготных кредитов более чем на 83,5 млрд рублей.

8 августа вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказывал ТАСС: "Считаем варианты. Возможно, дадим льготную ипотеку для достройки уже начатых домов – не для новых проектов".

Он обратил внимание на то, что ситуация на полуострове остается очень непростой, однако стройки в большинстве своем не останавливаются.

26 августа чиновник допустил, что льготную ипотеку распространят на достройку как многоквартирных жилых домов, так и ИЖС. Как сообщалось 28 августа, достроены по программе могут быть 93 частных дома.

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Метки: ипотека Крым Севастополь
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