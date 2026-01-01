В октябре годовая инфляция составила около 7%

Росстат представит данные по инфляции на конец октября 13 ноября, в пятницу.

В третьем квартале текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 8% в пересчете на год, в то время как во втором – 4,8%. Показатель базовой инфляции ускорился с 4,5% до 6,2%.

"Текущее ценовое давление все еще повышено, устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Инфляционные ожидания остаются высокими", – подчеркивают в комментарии ЦБ.

Годовая инфляция по состоянию на 2 ноября достигла 6,95 против 7,11% на 26 октября.

На пресс-конференции 23 октября Эльвира Набиуллина указала, что в 2026-м инфляция будет выше, чем предполагалось в июльском прогнозе (6-7%), и составит 7,1–7,6%. Набиуллина отметила, что к ее повышенному уровню привели временные факторы. Она указала в том числе: размер индексации тарифов на ЖКУ с 1 октября, по предварительным данным, "несколько превысил" прогноз ЦБ РФ.

В ЦБ ждут в 2027 году замедления инфляции к целевому показателю 4%.