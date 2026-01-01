В отношении сети АЗС "Трасса" возбудили дело из-за цен на бензин

"Проведенный анализ показал необоснованное изменение цен на бензины марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, реализуемые через сеть АЗС «Трасса». Это, в свою очередь, привело к диспаритету розничных цен компании по отношению ценам, установленным на автозаправочных станциях нефтяных компаний", – уточняют в УФАС.

Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Если вина будет установлена, "ЕвроТрансу" грозит штраф.

Проведенный УФАС анализ розничного рынка моторного топлива продемонстрировал, что "ЕвроТранс" занимает доминирующее положение в восьми городских и трех муниципальных округах Московской области.

По данным сайта компании, сеть АЗС "Трасса" состоит из 57 современных автозаправочных комплексов на территории Москвы и Московской области. Судя по карте, в границах МКАД расположена лишь одна АЗС компании (в Дегунино), основная же их часть относительно равномерно распределена на пространстве между МКАД и ЦКАД.

Все новые предупреждения ФАС

В ФАС в последние недели и месяцы не раз указывали на нарушения, допускаемые топливными компаниями.

Так, 14 июля в ФАС информировали, что региональные управления службы направили ряд предупреждений участникам топливного рынка в связи с ростом цен. Предупреждения были сделаны в Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Краснодарском крае, Удмуртии.

В том числе Краснодарское УФАС направило предупреждения ООО МХО "Рассвет" (АЗС под коммерческим обозначением "Уфимнефть"), ООО "Крымэнергоресурс" (АЗС "Атан"), ООО "Ветлан" (АЗС "Степная"), ООО "Лаба" (АЗС "Лаба"), ООО "Южная нефтяная компания" (АЗС "Южная нефтяная компания"), ООО "НК Нефтесфера" (АЗС "Нефтесфера").

Новое объявление последовало 11 августа. В нем речь шла о Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях, Саратовской и Брянской областях. Если продолжать тему Краснодарского края, то дела были возбуждены в отношении "Рассвета", "Лабы", "Южной нефтяной компании", "Нефтесферы". В установленный срок они не исполнили предупреждения УФАС.

Проблемы с топливом и рост цен

В последние недели и месяцы в ряде российских регионов возникла непростая ситуация с топливом. Дефицит и скачки цен были вызваны последствиями ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (в том числе после атак беспилотников), логистическими трудностями и сезонным высоким спросом.

В июле ограничения стали постепенно ослаблять, однако в середине августа в ряде регионов, включая Московский и соседние, ситуация вновь усложнилась, на АЗС снова возникли очереди, снова были введены ограничения на отпуск бензина.

Средние цены на АИ-92 и АИ-95 выросли в России за период с 18 по 24 августа на 0,9%, на АИ-98 и выше – на 0,3%. Цены на дизельное топливо в среднем остались за неделю на прежнем уровне, свидетельствуют опубликованные 26 августа, данные Росстата. Неделей ранее наблюдался рост цен на АИ-92 и АИ-95 на 0,5%.

В сравнении с началом августа АИ-92 подорожал на 0,2%, АИ-95 – на 0,4%, АИ-98 – на 1,2%. С начала же года рост цен на эти марки составил 19,5%, 19,6%, 14,5% соответственно. Годовой рост цен на автомобильный бензин в Минэкономразвития оценили в 24,58%.