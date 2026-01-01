31 августа 2026
USD 85.6 -0.35 EUR 99.68 -0.62
Новости Экономика
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Внебиржевые сделки с нефтепродуктами объемом от 1 тонны обяжут регистрировать

Внебиржевые сделки с нефтепродуктами объемом от 1 тонны обяжут регистрировать

Все заключенные на внутреннем рынке сделки с нефтепродуктами объемом от 1 тонны должны будут регистрироваться. Это относится и к производителям, и к трейдерам. Нужно будет также отчитываться о сделках с прямогонным бензином при их объеме от 25 тонн. С 1 сентября 2026 года предоставление такой информации добровольно, с 1 марта 2027 года станет обязательным.

Внибиржевые сделки с топливом от 1 тонны обяжут регистрировать

(Иллюстрация)

©Alex Fedini/Shutterstock/Fotodom

Соответствующее постановление принято правительством России 31 августа 2026 года, в понедельник. Разработано это постановление было в ФАС. Оно, как предполагают в службе, позволит отслеживать цены на нефтепродукты на внутреннем рынке по всей цепочке реализации товара и будет способствовать формированию более прозрачного ценообразования.

Исключение предусмотрено для продажи топлива на АЗС, если объем сделки не превышает 60 тонн.

Правительство определит биржу, которой будет предоставляться информация о внебиржевых договорах. Допускается ее предоставление и более чем одной бирже.

В настоящее время обязательной регистрации подлежат сделки от 60 тонн.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: бензин правительство РФ топливо ФАС
Рекомендательный сервис