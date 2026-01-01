Внебиржевые сделки с нефтепродуктами объемом от 1 тонны обяжут регистрировать

Соответствующее постановление принято правительством России 31 августа 2026 года, в понедельник. Разработано это постановление было в ФАС. Оно, как предполагают в службе, позволит отслеживать цены на нефтепродукты на внутреннем рынке по всей цепочке реализации товара и будет способствовать формированию более прозрачного ценообразования.

Исключение предусмотрено для продажи топлива на АЗС, если объем сделки не превышает 60 тонн.

Правительство определит биржу, которой будет предоставляться информация о внебиржевых договорах. Допускается ее предоставление и более чем одной бирже.

В настоящее время обязательной регистрации подлежат сделки от 60 тонн.