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Здания московского Главпочтамта на Мясницкой выставили на продажу

На продажу выставлены здания по адресам Мясницкая, дом 26А и бульвар Чистопрудный, дом 2. Продавцом выступает "Почта России". Заявки начали принимать 30 октября, их можно подать до 3 декабря. Дата проведения торгов – 9 декабря, свидетельствуют данные ГИС "Торги".

Здания московского Главпочтамта выставлены на аукцион

Московский Императорский почтамт и телеграф на улице Мясницкой

©Узнай Москву / um.mos.ru

Заявленный вид торгов – "Продажа (приватизация) государственного и муниципального имущества". Начальная цена – 7,71 млрд рублей (с НДС), шаг аукциона – 1%. Задаток – 1,542 млрд рублей (20%).

"В состав имущества входят 46 нежилых помещений общей площадью 20.106 кв. м и 19 зданий общей площадью 5927,2 кв. м", – говорится в сведениях о лоте.

Комплекс зданий на пересечении Мясницкой улицы и Чистопрудного бульвара появился в 1910 – 1912 годах.

30 января "Почта России" продала здание петербургского Главпочтамта за 1,5 млрд рублей (1,277 млрд рублей без НДС). Торги выиграло "Энергетическое межрегиональное холдинговое объединение".

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Метки: Москва Почта России приватизация
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