Здания московского Главпочтамта на Мясницкой выставили на продажу

Московский Императорский почтамт и телеграф на улице Мясницкой

Заявленный вид торгов – "Продажа (приватизация) государственного и муниципального имущества". Начальная цена – 7,71 млрд рублей (с НДС), шаг аукциона – 1%. Задаток – 1,542 млрд рублей (20%).

"В состав имущества входят 46 нежилых помещений общей площадью 20.106 кв. м и 19 зданий общей площадью 5927,2 кв. м", – говорится в сведениях о лоте.

Комплекс зданий на пересечении Мясницкой улицы и Чистопрудного бульвара появился в 1910 – 1912 годах.

30 января "Почта России" продала здание петербургского Главпочтамта за 1,5 млрд рублей (1,277 млрд рублей без НДС). Торги выиграло "Энергетическое межрегиональное холдинговое объединение".