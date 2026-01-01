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26 августа 2026
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Индекс Мосбиржи подскочил после заявлений Трампа

Российский рынок акций резко отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. За четыре минуты индекс Мосбиржи подскочил на 1,13% и достиг 2093,03 пункта. При этом относительно закрытия предыдущего торгового дня индекс оставался в минусе на 1,14%.

Московская Биржа

©Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Накануне российский рынок завершил торги заметным ростом: по итогам основной сессии 25 августа индекс Мосбиржи прибавил 2,2% и составил 2117,15 пункта. Среди лидеров роста были акции "Русагро", "Татнефти", "Лукойла", "Ростелекома" и МТС.

Трамп в интервью журналисту и радиоведущему Гленну Беку назвал поездку Рэтклиффа в Россию "полурутинным" визитом и заявил, что США хотят завершения конфликта на Украине. Он также не исключил, что визит главы ЦРУ может дать определенный результат.

Визит состоялся 25 августа 2026 года. Рэтклифф прибыл в Москву на американском военно-транспортном самолете Boeing C-17A Globemaster III, который прилетел из Риги. По данным СМИ, глава ЦРУ находился в российской столице около восьми часов, после чего покинул ее. Это был первый известный визит Рэтклиффа в Россию с момента его назначения руководителем американской разведки.

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Метки: мосбиржа
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