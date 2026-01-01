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Минфин нарастит закупку инвалюты и золота до 15,6 млрд рублей в день

В общей сложности на приобретение иностранной валюты и золота в период с 9 ноября по 4 декабря будет направлено 312,63 млрд руб., сообщают в Минфине 5 ноября 2026 года, в четверг.

Минфин нарастит покупку валюты и золота

(Иллюстрация)

©Sergei Konkov / Shutterstock/Fotodom

Как объявляли в Минфине месяцем ранее, 5 октября, в период с 7 октября по 6 ноября будет куплено валюты и золота на 279,42 млрд руб., то есть на 12,7 млрд руб. в день.

В ноябре 2026 года дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета прогнозируются в размере 391,16 млрд руб.

"Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2026 года составило минус 78,53 миллиарда рублей и вызвано главным образом более низкими (по сравнению с ожидаемыми объемами) поступлениями налога на дополнительный доход", – указывают в Минфине.

Так и получается, что на покупку инвалюты и золота потратят 312,63 млрд руб., эта величина получилась путем корректировки показателя дополнительных нефтегазовых доходов на размер отклонения.

Динамика нефтегазовых доходов и демпферных выплат

Статистика Минфина рисует такую динамику нефтегазовых доходов в последние месяцы:

  • май – 678,9 млрд руб.;
  • июнь – 683,6 млрд;
  • июль – 934 млрд;
  • август – 424 млрд;
  • сентябрь – 452,4 млрд;
  • октябрь – 971,2 млрд.

Выплаты по демпферу российским нефтяным компаниям составили в эти месяцы 204,3 млрд, 210,6 млрд, 113 млрд, 197,3 млрд, 305,5 млрд, 415 млрд руб. соответственно.

Всего с начала года российские нефтяники получили 1,619 трлн руб. демпферных выплат.

Топливный демпфер – механизм, с помощью которого государство компенсирует нефтяным компаниям разницу между экспортной и установленной внутренней ценой бензина и дизеля. Это стимулирует поставщиков продавать топливо в России, а не вывозить его за рубеж. Импортный демпфер компенсирует часть затрат на поставку иностранного топлива в Россию, чтобы такой ввоз оставался экономически выгодным.

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Метки: валюта золото Минфин нефть федеральный бюджет
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