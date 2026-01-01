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Минфину разрешили занять триллион рублей сверх лимита

Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 3 ноября, тогда же его опубликовали, но в СМИ о нем начали писать лишь сегодня, 5 ноября 2026 года, в четверг.

Правительство разрешило Минфину занять триллион сверх лимита

Вид на здание правительства РФ на Краснопресненской набережной (архивное фото)

©Олег Елков/ТАСС

Минфину разрешено "осуществить в 2026 году государственные внутренние заимствования РФ с превышением установленного федеральным законом «О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» верхнего предела государственного внутреннего долга РФ, программы государственных внутренних заимствований РФ на 2026 год в объеме до триллиона рублей" (в оригинале – до 1.000.000.000 тыс. руб.).

Предельный объем размещения государственных ценных бумаг РФ по номинальной стоимости в 2026 году был установлен в 6,47 трлн руб., плановый объем внутренних заимствований задавался на уровне 5,51 трлн руб.

В первом квартале размещение ОФЗ дало 1,37 трлн руб., во втором – 1,7 трлн руб., в третьем – 1,4 трлн руб. График аукционов на четвертый квартал предполагает ориентировочный объем привлечения в размере 2,45 трлн руб.

В этом году Минфину пришлось приостанавливать аукционы – 20 июля об этом было объявлено "в целях содействия стабилизации рыночной ситуации". Первый после перерыва аукцион состоялся 2 сентября, было размещено облигаций на триллион рублей.

9 октября Минфин отчитался о том, что по итогам января – сентября 2026 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 5,186 трлн руб. За год дефицит ожидается на уровне 7,345 трлн руб. (3,2% ВВП).

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Метки: госдолг Минфин федеральный бюджет
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