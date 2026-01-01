Минфину разрешили занять триллион рублей сверх лимита

Минфину разрешено "осуществить в 2026 году государственные внутренние заимствования РФ с превышением установленного федеральным законом «О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» верхнего предела государственного внутреннего долга РФ, программы государственных внутренних заимствований РФ на 2026 год в объеме до триллиона рублей" (в оригинале – до 1.000.000.000 тыс. руб.).

Предельный объем размещения государственных ценных бумаг РФ по номинальной стоимости в 2026 году был установлен в 6,47 трлн руб., плановый объем внутренних заимствований задавался на уровне 5,51 трлн руб.

В первом квартале размещение ОФЗ дало 1,37 трлн руб., во втором – 1,7 трлн руб., в третьем – 1,4 трлн руб. График аукционов на четвертый квартал предполагает ориентировочный объем привлечения в размере 2,45 трлн руб.

В этом году Минфину пришлось приостанавливать аукционы – 20 июля об этом было объявлено "в целях содействия стабилизации рыночной ситуации". Первый после перерыва аукцион состоялся 2 сентября, было размещено облигаций на триллион рублей.

9 октября Минфин отчитался о том, что по итогам января – сентября 2026 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 5,186 трлн руб. За год дефицит ожидается на уровне 7,345 трлн руб. (3,2% ВВП).