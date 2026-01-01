Лидером по объему продаж остается Египет: на него пришлось 32% всех бронирований. По сравнению с ноябрем прошлого года показатель вырос на 2,9%.

Таиланд поднялся на второе место, хотя продажи туров туда сократились на 3,5%. Его доля в общем объеме бронирований увеличилась с 14 до 17,5% на фоне более заметного падения спроса на другие направления.

Турция, напротив, опустилась со второй на третью строчку рейтинга. Продажи туров в эту страну снизились на 52,7%.

Четвертое место заняли Объединённые Арабские Эмираты с долей 9,5%, пятое – Вьетнам, на который пришлось 8,4% бронирований.

В первую десятку также вошли Китай, Россия, Мальдивы, Шри-Ланка и Абхазия.

В исследовании учитывались бронирования туров на ноябрь, оформленные до конца месяца.