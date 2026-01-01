Проект круизного лайнера-гиганта разработали в России

Пассажировместимость лайнера превысит 2 тыс. человек. Для сравнения, на сегодняшний день самым крупным российским лайнером считается "Мустай Карим" вместимостью 329 пассажиров.

Проект ориентирован на маршруты между портами России, Грузии, Турции, Болгарии и Румынии. По своим характеристикам судно также сможет заходить в порты Средиземного моря, в том числе Греции.

На борту предусмотрены различные категории размещения: стандартные двухместные каюты, каюты с балконом и каюты повышенной комфортности гранд-сьют. Инфраструктура включает театр, магазин Duty Free, бутик косметики, медицинский блок для пассажиров, спа-зону, рестораны и бары. Проектом также запланирован теннисный корт.

Какие крупнейшие круизные суда есть в мире?

К числу крупнейших действующих круизных лайнеров относятся суда класса Icon компании Royal Caribbean: Icon of the Seas (введен в эксплуатацию в 2024 году) и Star of the Seas (2025). Каждый имеет валовую вместимость около 248 663 GT, длину примерно 365 м и рассчитан на 5 610 гостей при двухместном размещении, до 7 600 – при полной загрузке. Это фактически плавучие курорты на 20 палуб: с тысячами кают, аквапарками, бассейнами, ресторанами, театральными площадками и отдельными зонами для семей, взрослых и гостей люксов.

Следом идут гиганты класса Oasis той же компании. Utopia of the Seas, начавший работу в 2024 году, имеет около 236 473 GT и вмещает 5 668 пассажиров при двухместном размещении; Wonder of the Seas близок по масштабу – примерно 235 600 GT. Такие суда особенно востребованы на коротких карибских маршрутах: судоходные компании продают не только перемещение между портами, но и насыщенную инфраструктуру на борту – развлечения, спорт, семейный отдых, гастрономию и шопинг.

Размер современных лайнеров измеряют прежде всего не массой, а валовой вместимостью (GT), то есть объемом внутренних помещений. Лидирующие позиции сегодня занимают главным образом корабли Royal Caribbean, однако среди крупнейших также выделяется MSC World America MSC Cruises – около 216 638 GT, введенный в строй в 2025 году.