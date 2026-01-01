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  3. 947 квартир повреждены в Белгороде после атаки украинских БПЛА в ночь на 9 августа

947 квартир повреждены в Белгороде после атаки украинских БПЛА в ночь на 9 августа

Пострадали квартиры в 70 многоквартирных домах, сообщил во вторник, 11 августа 2026 года, врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. По его словам, также повреждены 14 частных домов.

Последствия атаки БПЛА в Белгороде (архивное фото)

Последствия атаки БПЛА в Белгороде (архивное фото)

©Bai Xueqi/XinHua/Global Look Press

Шуваев отметил, что за каждым поврежденным объектом закрепили подрядчика и определили источники финансирования.

"Восстановительные работы продолжаются, закрываем тепловой контур – делаем все, чтобы люди как можно быстрее вернулись в свои дома. До конца недели завершаем обмеры для проведения экспертизы. Задача – министерству строительства региона совместно с администрацией Белгорода выехать на объекты – лично проконтролировать сроки восстановления для избежания промедления и недопущения завышения цен", – написал врио губернатора в "Максе".

Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале проинформировал, что на каждом пострадавшем объекте организована работа строительных организаций, а также продолжается уборка улиц. По данным Демидова, в результате атаки также пострадали 126 автомобилей, девять коммерческих и три социальных объекта.

Атака украинских беспилотников на Белгород в ночь на 9 августа

В ночь на 9 августа 2026 года Белгород подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ. Как сообщил оперштаб, всего по городу ударили 16 дронов, три из них сбиты. В результате атаки погибли шесть человек, еще 25 пострадали. Среди пострадавших двое детей в возрасте четырех и девяти лет, одного из них госпитализировали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 Уголовного кодекса).

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Метки: Белгород БПЛА Украина
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