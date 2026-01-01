Более 430 беспилотников сбито с утра над регионами России

Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и акваторией Чёрного моря.

Что сообщают из регионов

Белгородская область. Региональный оперштаб приводит информацию о множественных прилетах, повреждениях домов, инфраструктуры, автомобилей. Женщина погибла от удара беспилотника по легковому автомобилю на трассе Ломное – Ивановская Лисица. Получившего осколочные ранения в результате той же атаки мужчину госпитализировали. На этой трассе пострадала и еще одна женщина – ее госпитализировали с осколочными ранениями плеча, бедра и коленного сустава. Еще два человека ранены в поселке Октябрьский и селе Отрадном.

Брянская область. Вследствие атак погибла женщина в селе Гетманская Буда Климовского района. Два человека пострадали в поселке Климово, один – в селе Бяково, рассказывает врио губернатора Егор Ковальчук.

Севастополь. Нейтрализованы три беспилотника, осколки от сбитых БПЛА упали в Гагаринском районе и на Северной стороне. В Нахимовском районе повреждено несколько окон в многоквартирном доме, сообщает губернатор Михаил Развожаев.

Тульская область. По данным губернатора Дмитрия Миляева, уничтожено 24 беспилотника над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Перемышльского, Сухиничского, Тарусского, Ульяновского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округов. По предварительным сведениям, пострадавших и повреждений нет.

Что сообщали ранее

В ночь с 18 на 19 августа дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 453 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В результате атак в том числе загорелась ремонтируемая установка на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе, власти Башкортостана заявляли, что восстановление займет несколько дней. Также в Уфе беспилотник попал в жилой дом. Пострадал студент медвуза из Индии.

В Нижегородской области обломками БПЛА были повреждены два частных дома, автомобили, в Калужской области – кровля, остекление, фасад одного частного дома. Пострадала женщина.

В сводке Минобороны от 19 августа сообщалось, что за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 965 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.