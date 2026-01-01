В течение суток нанесены удары по логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах. В акватории Чёрного моря уничтожен украинский патрульный катер.

Группировка войск "Север" установила контроль над населенным пунктом Щербаковка Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям девяти формирований ВСУ в районах 11 населенных пунктов и города Харькова Харьковской области и четырех населенных пунктов Сумской области. Потери противника составили до 240 военнослужащих, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Нанесено поражение подразделениям пяти формирований ВСУ в районах двух населенных пунктов Харьковской области и пяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Группировка войск "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение подразделениям шести формирований ВСУ в районах восьми населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 150 военнослужащих, боевую бронированную машину, 26 автомобилей и артиллерийское орудие.

Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю. Нанесено поражение подразделениям пяти формирований ВСУ в районах 11 населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Новое Поле Запорожской области. Нанесено поражение подразделениям шести формирований ВСУ в районах пяти населенных пунктов Днепропетровской области и шести населенных пунктов Запорожской области. Потери противника составили свыше 315 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 15 автомобилей.

Группировка войск "Днепр" нанесла поражение подразделениям трех формирований ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской области и города Херсона. Уничтожены более 35 военнослужащих ВСУ, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 931 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Минобороны РФ раскрыло цели ночных ударов по Киеву.