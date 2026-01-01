Минобороны РФ раскрыло цели ночных ударов по Киеву

Как указали в российском военном ведомстве, терминал "Новой почты" представляет собой автоматизированный сортировочный комплекс. На нем хранились и распределялись товары двойного назначения, в том числе компоненты для производства беспилотников большой и средней дальности, а также роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

Транспортно-логистический центр "Киев-3" (комплекс "Сан-парк") – это крупный складской центр площадью порядка 50 тыс. кв. м, осуществлявший хранение ударных беспилотников, наземных станций управления дронами и комплектующих к ним.

В городе Запорожье поражен металлургический комбинат (завод ПАО "Запорожсталь"), входящий в группу "Метинвест". Это предприятие – ведущий украинский производитель листового проката, служащего основой для создания защитных конструкций, фортификационных модулей, брони для военной техники и пластин для бронежилетов. Также на предприятии осуществлялась установка на тяжелую бронетехнику экранов для защиты от ударов дронов, отметили в Минобороны России.

5 августа в Минобороны РФ уже сообщали о поражении киевского терминала и логистического центра "Новой почты". Это крупная украинская частная компания, официальное направление деятельности которой – экспресс-доставка посылок, документов и грузов для частных лиц и бизнеса. Также Киев активно использует гражданские почтовые инфраструктуры для снабжения ВСУ и доставки военных грузов. На Украине тогда заявили, что киевский сортировочный центр был уничтожен.

Утром 11 августа в Минобороны России доложили, что Вооруженные силы РФ нанесли ночью групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по целям на Украине. Были поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в Киеве и Запорожье, указали в ведомстве.