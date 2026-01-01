Стипендии Erasmus Mundus Joint Masters предназначены для студентов совместных магистерских программ, которые реализуют консорциумы европейских и зарубежных университетов. Участники обучаются в нескольких странах и получают совместный или несколько дипломов. Отбор на стипендии по конкурсу 2027 года завершится 16 февраля 2027 года.

В документе говорится, что стипендии "открыты для студентов со всего мира, за исключением лиц, проживающих в Российской Федерации, которые не имеют права на отбор независимо от их гражданства, а также лиц, проживающих на временно оккупированных Россией территориях Украины, за исключением граждан Украины".

Руководство не содержит указаний на то, распространяется ли ограничение на студентов, уже зачисленных в действующие программы предыдущих конкурсов.

Отдельное положение руководства закрепляет, что организации, зарегистрированные в России, и физические лица, проживающие в стране, не могут участвовать ни в одном из направлений Erasmus+. Этот запрет действует с 2022 года, когда Совет ЕС ограничил поддержку российских государственных и контролируемых государством структур в программах, финансируемых из бюджета Евросоюза.

В мае 2022 года Минобрнауки РФ рекомендовало вузам воздержаться от сотрудничества в рамках Erasmus+.

Ограничения уже повлияли на международные связи российских вузов. В апреле 2024 года ректор МФТИ Дмитрий Ливанов сообщил изданию "Эксперт", что институт лишился возможности институционально сотрудничать с ведущими университетами Европы, США и Японии, и начал развивать совместные программы с университетами Китая. Дальневосточный федеральный университет переориентировал международные связи на Азиатско-Тихоокеанский регион: к февралю 2024 года его партнерская сеть насчитывала более 230 организаций, из которых 160 находились в странах Азии, отмечал ректор ДВФУ Борис Коробец.