Российские гимнасты выступят на ЧЕ в Загребе под флагом World Gymnastics

Согласно регламенту, на турнире вместо российского флага и гимна будет применяться флаг World Gymnastics, а гимн международной федерации заменит национальный. Трехбуквенный код RUS заменят на WG2, а BLR – на WG1. Гимнастам запрещено носить одежду в цветах национальных флагов, а также использовать любые предметы и аксессуары с государственной символикой.

Визы в итоге получили Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Лейла Васильева и Алексей Усачев – после первоначального отказа. Еще пятеро членов делегации, включая олимпийскую чемпионку Викторию Листунову, в Хорватию не поедут.

Ранее исполкомы World Gymnastics и European Gymnastics в мае допустили россиян под национальным флагом. Однако 27 июля World Gymnastics предупредила, что на отдельных турнирах местные власти могут наложить запрет на национальную символику – это и произошло в Хорватии. Аналогичное ограничение ранее ввели в Германии перед чемпионатом Европы по художественной гимнастике. Таким образом, большинство заявленных российских гимнастов выступят в Загребе, но в нейтральном статусе и без ключевых членов делегации.

Российским и белорусским спортсменкам разрешено участвовать в чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне, заявил 6 августа 2026 года пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии.