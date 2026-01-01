Эвакуированных из Алёшек разместили на Кубани

Волонтеры помогли эвакуированным оформить документы, перенести вещи и заселиться.

В этом комплексе есть двух-, трех- и четырехместные номера, в том числе для семей с детьми. К их услугам – столовая, магазин с продуктами и товарами первой необходимости, детская игровая и спортивные площадки. Возможно размещение и с домашними животными.

Объект охраняется, располагает собственной котельной и резервными источниками электропитания.

"Эвакуация жителей Алёшек организована из-за критической гуманитарной обстановки и трудностей с доставкой продовольствия и медикаментов", – указывают в пресс-службе.

Ранее, когда эвакуированные добрались до ПВР в Симферополе, для них, как рассказывает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова 1 ноября, был организован временный МФЦ.

"Жители Алёшек могли оформить или подтвердить СНИЛС, получить ИНН, обратиться по вопросам гражданства, восстановления паспорта и свидетельства о рождении. Сотрудники помогали зарегистрироваться на «Госуслугах», рассказывали о мерах социальной поддержки. Также была организована работа представителей банков для открытия счетов, необходимых для получения выплат", – уточняет Лантратова.

Эвакуированным уже выдали сим-карты.

Для них устроили праздничный вечер и отдельную программу для детей.

По словам Лантратовой, с теми, кто по своему желанию уехал в другие города, остаются на связи, подключают региональных уполномоченных.

Вместе с Алёшками

Алёшки – город в Херсонской области на левом берегу Днепра, примерно в пяти километрах от Херсона. Под контроль России Алёшки перешли в 2022 году. В городе сложилась критическая гуманитарная ситуация. Как указывал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, там оставались около 2000 человек, у которых нет электричества и газа. Связь в районе Алёшек практически отсутствует с 2025 года.

23 октября пресс-служба Белого дома сообщила, что Россия и Украина согласились прекратить огонь для подготовки эвакуации мирных жителей из Алёшек и доставки в город гуманитарной помощи. В тот же день Минобороны РФ заявило, что с 4:00 мск 27 октября российская армия прекратит огонь на херсонском направлении и введет режим тишины в связи с подготовкой гуманитарной операции.

Основная часть миссии проходила 30 октября. Для добровольного выезда людей было приготовлено 25 автобусов на 750 мест. Предусмотрен был также транспорт для лежачих (на 30 мест), готовы девять машин скорой помощи. Их сопровождали более 50 медработников.

Остающимся жителям переданы несколько десятков тонн гуманитарной помощи: продукты, средства гигиены, топливо для генераторов и другие необходимые вещи. Как отмечала Лантратова, "собирали то, о чем просили сами люди".

Достижение соглашения связывают с именем Мелании Трамп. В X 30 октября она отметила, что добровольно эвакуироваться согласились более 750 человек.