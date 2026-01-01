Европа далеко не святая: Рютте удивился критике сделки России и США по топливу

Он признался, что сам был удивлен договоренностью, однако напомнил о закупках российского сжиженного природного газа европейскими странами.

"Я это понимаю, я и сам удивленно поднял бровь. <...> В этом году Европа закупила у России гораздо больше, чем когда-либо принесет эта сделка по дизельному топливу! Европа ведь тоже далеко не святая", – цитирует Рютте Bloomberg.

О чем договорились Москва и Вашингтон

9 октября президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с российским лидером Владимиром Путиным, предусматривающей поставки российского дизельного топлива на мировые рынки. В рамках соглашения Минфин США разрешил соответствующие операции до апреля 2027 года.

По заявлению Трампа, Россия должна поставить более 1,8 млн тонн дизельного топлива в несколько этапов. В дальнейшем объем поставок может увеличиться еще на 3 млн тонн.

23 октября вице-премьер России Александр Новак сообщил об отправке первых трех танкеров с дизельным топливом. Однако позднее СМИ написали, что два судна изменили первоначальный маршрут.

Почему сделка вызвала недовольство в Европе

Договоренность Москвы и Вашингтона вызвала критику со стороны ряда европейских политиков. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что сейчас не время ослаблять давление на Россию и Евросоюз не намерен менять свою позицию.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал соглашение "сильной пощечиной для Европы" и призвал европейских лидеров отреагировать на действия Вашингтона.

В США, в свою очередь, отвергли подобные претензии. Министр финансов Скотт Бессент назвал критику договоренностей Москвы и Вашингтона лицемерной. По его словам, с 2022 года европейские страны заплатили России за энергоресурсы больше, чем предоставили Украине, поскольку не могли полностью отказаться от российских поставок.