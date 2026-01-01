Глава ФСБ раскрыл число сорванных терактов на транспорте и ТЭК

Где предотвратили атаки и сколько человек задержаны

По данным НАК, 49 диверсионно-террористических актов предотвращено на объектах транспорта и 17 – на объектах топливно-энергетического комплекса. "Только в текущем году правоохранительными органами пресечено три попытки проникновения диверсантов на территорию нашей страны", – добавил Бортников. Задержаны 150 лиц, причастных к подготовке и совершению терактов и диверсий.

Что делается для защиты

Бортников отметил, что Украина наращивает активность по совершению терактов: модернизирует беспилотники, вербует исполнителей среди российских граждан через мессенджеры и пытается забрасывать диверсионные группы.

На заседании НАК он обратил особое внимание на необходимость усиления комплексной безопасности и защиты объектов от диверсионно-террористических угроз, а также на организацию контроля за исполнением установок комитета на местах. Региональным властям предписано контролировать эффективность принятых мер.

Сколько терактов предотвращалось ранее

ФСБ регулярно отчитывается о предотвращении диверсий и терактов. В мае 2026 года ведомство сообщило о пресечении с начала года 101 преступления террористической направленности, включая 78 терактов. В июле спецслужбы предотвратили серию диверсионно-террористических актов против военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и работников оборонно-промышленного комплекса.

За 2025 год, по данным ФСБ, было предотвращено 423 преступления террористической направленности, в том числе 308 терактов. Бортников ранее отмечал, что за 20 лет в России предотвращено свыше 1 тыс. терактов, убиты более 2,5 тыс. боевиков и задержаны 17 тыс. пособников.

Поддержать пострадавших от атак предпринимателей рекомендовал кредиторам Банк России.