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Глава ФСБ раскрыл число сорванных терактов на транспорте и ТЭК

Задержаны 150 человек, причастных к подготовке 66 диверсионно-террористических актов на транспорте и объектах топливно-энергетического комплекса, предотвращенных с начала года, – об этом директор ФСБ Александр Бортников сообщил во вторник, 11 августа 2026 года, на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК). Также пресечены три попытки проникновения диверсионных групп на территорию России.

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников

©Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Где предотвратили атаки и сколько человек задержаны

По данным НАК, 49 диверсионно-террористических актов предотвращено на объектах транспорта и 17 – на объектах топливно-энергетического комплекса. "Только в текущем году правоохранительными органами пресечено три попытки проникновения диверсантов на территорию нашей страны", – добавил Бортников. Задержаны 150 лиц, причастных к подготовке и совершению терактов и диверсий.

Что делается для защиты

Бортников отметил, что Украина наращивает активность по совершению терактов: модернизирует беспилотники, вербует исполнителей среди российских граждан через мессенджеры и пытается забрасывать диверсионные группы.

На заседании НАК он обратил особое внимание на необходимость усиления комплексной безопасности и защиты объектов от диверсионно-террористических угроз, а также на организацию контроля за исполнением установок комитета на местах. Региональным властям предписано контролировать эффективность принятых мер.

Сколько терактов предотвращалось ранее

ФСБ регулярно отчитывается о предотвращении диверсий и терактов. В мае 2026 года ведомство сообщило о пресечении с начала года 101 преступления террористической направленности, включая 78 терактов. В июле спецслужбы предотвратили серию диверсионно-террористических актов против военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и работников оборонно-промышленного комплекса.

За 2025 год, по данным ФСБ, было предотвращено 423 преступления террористической направленности, в том числе 308 терактов. Бортников ранее отмечал, что за 20 лет в России предотвращено свыше 1 тыс. терактов, убиты более 2,5 тыс. боевиков и задержаны 17 тыс. пособников.

Поддержать пострадавших от атак предпринимателей рекомендовал кредиторам Банк России.

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Метки: теракт терроризм ФСБ
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