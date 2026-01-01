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Госдума приняла во втором чтении законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Правительство внесло документ в парламент 30 сентября. Первое чтение состоялось 29 октября: за проект проголосовали 372 депутата, против не выступил никто, еще 51 парламентарий воздержался. Информацию передает РБК.

Ко второму чтению правительство подготовило пакет поправок примерно на 8,7 трлн рублей. В эту сумму входит не только дополнительное финансирование, но и перераспределение ранее предусмотренных бюджетных средств.

Что изменится в расходах бюджета

Среди поправок предусмотрено выделение 15,4 млрд рублей на научно-технологический кампус "Сириус", более 26 млрд рублей на строительство 50 передовых инженерных школ и свыше 21 млрд рублей на системы непрерывного мониторинга глюкозы для отдельных категорий пациентов с диабетом.

Отдельный блок изменений касается поддержки регионов. По словам вице-премьера и главы Минфина Антона Силуанова, на 2027 год предусмотрен 241 межбюджетный трансферт общим объемом 3,6 трлн рублей. Правительственные предложения предусматривают распределение 231 трансферта на 3,4 трлн рублей.

Дополнительное финансирование также предложено направить на льготный лизинг транспорта и сельскохозяйственной техники, грузовые перевозки в Калининградскую область и обновление подвижного состава РЖД.

В первоначальной редакции проекта на 2027 год доходы федерального бюджета составляли 43,3 трлн рублей, расходы были запланированы на уровне 48,7 трлн рублей. Дефицит предполагался в размере 5,4 трлн рублей, или 2,2% ВВП.

На национальную оборону предусматривалось около 17,15 трлн рублей, на социальную политику 6,7 трлн рублей, на национальную экономику 4,62 трлн рублей.

Среди социальных расходов предусмотрены единое пособие, материнский капитал и ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми. Страховые пенсии в 2027 году планируется повысить дважды: с 1 февраля на 6,8%, с 1 апреля на 3,3%. Минимальный размер оплаты труда должен увеличиться до 28.935 рублей, прожиточный минимум на душу населения до 20.227 рублей.

Какие этапы принятия бюджета остались

Федеральный бюджет проходит в Госдуме три чтения. Первое состоялось 29 октября, второе депутаты завершили 19 ноября. Осталось третье чтение, в ходе которого утверждается ведомственная структура расходов, после чего законопроект выносится на голосование целиком.

Предварительно третье чтение планируется провести 24 ноября. Об этом ранее сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

После принятия в третьем чтении документ в течение пяти дней направят в Совет Федерации. Верхняя палата парламента должна рассмотреть федеральный бюджет в течение 14 дней и проголосовать за его одобрение в целом. Это обязательная стадия для закона о федеральном бюджете.

Если Совет Федерации одобрит документ, его в течение пяти дней направят президенту. Владимир Путин должен подписать закон и обнародовать его в течение 14 дней после поступления.

Таким образом, после второго чтения остаются три этапа: третье чтение в Госдуме, одобрение Совета Федерации и подписание президентом. Только после завершения этой процедуры бюджет получит статус принятого федерального закона.

На чем основаны бюджетные расчеты

При подготовке трехлетнего бюджета Минфин снизил базовую цену нефти до 50 долларов за баррель. Если фактические цены окажутся выше этого уровня, дополнительные нефтегазовые доходы должны поступать в Фонд национального благосостояния.

Для увеличения доходов государства правительство также предложило изменения налогового законодательства, которые рассматриваются отдельными законопроектами. Среди них распространение пятиступенчатой шкалы НДФЛ на пассивные доходы и изменение налогообложения паевых инвестиционных фондов.

Дополнительно предложен налог на сверхдоходы отдельных добывающих компаний. Для большинства затрагиваемых предприятий предусмотрена ставка 30%, для золотодобычи 20%.

Предыдущий федеральный бюджет, на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, Госдума приняла 20 ноября 2025 года. 28 ноября его подписал Владимир Путин.

Ранее правительство представило еще три группы поправок к проекту федерального бюджета.