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Госсовет направил 132 рекомендации для развития промышленности по итогам полугодия

Рекомендации касаются защиты внутреннего рынка химической продукции, развития беспилотных и автономных систем, промышленной робототехники, подготовки кадров и формирования долгосрочной стратегии в области биоэкономики. О промежуточных итогах работы комиссии во вторник, 18 августа 2026 года, сообщила пресс-служба губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который возглавляет комиссию Госсовета РФ по направлению "Промышленность".

Рабочий на предприятии

(Иллюстрация)

©Pavel L Photo and Video/Shutterstock/Fotodom

По итогам трех заседаний в первом полугодии сформулированы 132 рекомендации. Значительный блок решений относится к защите внутреннего рынка химической продукции. Также комиссия рассмотрела вопросы развития беспилотных и автономных систем. Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров поручил федеральным органам исполнительной власти совместно с Минпромторгом России разработать детализированные дорожные карты внедрения беспилотных авиационных систем. Информацию передает ТАСС.

Кроме того, обсуждались направления промышленной робототехники, подготовки кадров, финансовой поддержки и долгосрочного развития биоэкономики. "В центре нашего внимания – формирование стратегической системы развития биоэкономики, реализация национального проекта, инвестиционных проектов и устранение барьеров развития", – отметил Федорищев.

Таким образом, по итогам полугодия комиссия подготовила пакет рекомендаций, охватывающий ключевые направления промышленного развития и меры государственной поддержки.

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Метки: промышленность
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