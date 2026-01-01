Гросси назвал атаки на остановку и промзону ЗАЭС неприемлемыми

"Гросси призывает военных командиров, ответственных за эти действия, а также за все другие действия, направленные против атомных электростанций и/или их персонала, немедленно прекратить эти неприемлемые действия", – говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети X.

При этом организация в своем сообщении не стало уточнять, кто именно совершил атаку

Что произошло в Энергодаре

Утром 18 августа удар был нанесен по остановке общественного транспорта в Энергодаре, где люди ждали автобус. В заявлении МАГАТЭ со ссылкой на директора Запорожской АЭС Владислава Исаева уточняется, что "в результате взрыва пострадали 16 человек среди персонала и субподрядчиков, в том числе один человек погиб и трое получили серьезные ранения".

Исаев назвал это "худшим событием, с которым столкнулась станция".

Срыв визита Гроссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина сорвала планировавшуюся на 20–21 августа поездку Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар. По ее словам, визит предполагалось приурочить к очередной ротации экспертов секретариата агентства на станции.

Захарова подчеркнула, что все детали были заранее проработаны секретариатом МАГАТЭ и российской стороной, Россия предоставила необходимые гарантии безопасности, которые полностью удовлетворили агентство. Однако Киев, по утверждению Москвы, "цинично пригрозил Гендиректору МАГАТЭ, прямо заявив, что не ручается за его безопасность при заезде на ЗАЭС через территорию России".

"Воспринимаем это как новое саморазоблачение киевского режима. Он не скрывает своих преступных намерений в отношении руководства одной из крупнейших международных организаций, фактически превращая его в мишень. Понятно, что в таких условиях Р.Гросси вынужден был отменить свой визит", – заявила Захарова.

В июле главный инженер ЗАЭС погиб при ударе БПЛА.