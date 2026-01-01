Канада наносит ущерб мировому хоккею, отказывая российским спортсменам в визах, – МИД РФ

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Захарова назвала решение Канады политизированным и указала, что правительство Марка Карни публично заявляет о намерении нарушить регламент IIHF. Согласно пункту 87, страна-организатор обязана предоставить содействие в получении въездных виз всем командам-участницам турнира.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что этот шаг нарушает Олимпийскую хартию, где провозглашается политический нейтралитет спортивных федераций.

По словам Захаровой, своим решением канадское правительство наносит ущерб не только чемпионату мира в своей стране, но и всему мировому хоккею. Она напомнила, что речь идет о самой титулованной сборной в истории молодежных чемпионатов мира – 13 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых медалей, и усомнилась, что отстранение такой команды пойдет на пользу зрелищности турнира.

Что сказал Карни о допуске российских хоккеистов к соревнованиям в Канаде

Премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил, что россиянам "однозначно" откажут в визах и сборная России не приедет на молодежный чемпионат мира в Альберте.

"Поясню: мы уважаем решения финнов, чехов, шведов и других народов, но это решение мы принимаем самостоятельно", – сказал он, его слова приводит Toronto Sun. По его словам, спортсмены из России и Беларуси не будут выступать в Канаде.

Какие федерации Европы готовят бойкот российским хоккеистам

Председатель Федерации хоккея страны Хейкки Хиетанен заявил, что федерация ищет способы не допустить Россию к участию в чемпионатах мира и координирует действия с другими национальными федерациями. По его словам, финны работают над тем, чтобы объединить как можно больше стран и заявить ИИХФ о коллективном отказе играть с Россией, поскольку такой подход имеет больший вес, чем заявление в одиночку.

О бойкоте очных матчей с Россией уже официально заявили Финляндия, Норвегия, Дания и Швеция. В Латвии действует закон, запрещающий матчи со сборной России, – местная федерация подтвердила отказ. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что страна будет добиваться отказов в визах и в других странах.

Чехия отказалась выдавать визы российским юниоркам на женский чемпионат мира. Министр внутренних дел страны Лубомир Метнар заявил, что решение CAS не обязывает правительство разрешать въезд российским спортсменкам. Канада, где с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года пройдет молодежный чемпионат мира, также заявила об отказе.

Шведская мебельная компания AJ Products и финский производитель шин Nokian Tyres пригрозили лишить ИИХФ финансирования в случае допуска России. "В текущих обстоятельствах в случае допуска России спонсирование будет идти вразрез с нашими ценностями", – сказала вице-президент Nokian Tyres Тиина Фрейзер.

Реакция России на недопуск хоккеистов к соревнованиям

Глава Немецкого хоккейного союза Франк Лутц заявил, что организация рассматривает возможность отказа от проведения ЧМ-2027 после допуска России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал: "Значит, если федерация захочет, проведет это в другой стране. Стран-то много".

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил о планах обратиться в Международный олимпийский комитет из-за заявлений ряда сборных о бойкоте. Он назвал поведение федераций инфантильным и отметил, что мир значительно больше, чем Скандинавия или Прибалтика.

Спортивный арбитражный суд 30 октября удовлетворил апелляции России и обязал IIHF допустить российские сборные к международным турнирам. Однако национальные федерации и правительства ряда стран выступили против. Ближайший турнир – молодежный чемпионат мира в Канаде, затем женский юниорский чемпионат в Чехии, юниорский чемпионат в США, чемпионат мира в Германии и женский чемпионат мира в Канаде.

Пока CAS разрешил участие, но страны и спонсоры ищут способы обойти это решение. Насколько эффективным окажется давление, станет ясно после первых турниров и реакции ИИХФ.