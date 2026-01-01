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Командующий ТОФ заявил об обострении обстановки из-за агрессивной политики Японии

Ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе напряженная. Деятельность военно-политического руководства Японии становится все более агрессивной. Обстановка в операционной зоне Тихоокеанского флота (ТОФ) обостряется. Об этом доложил в среду, 12 августа 2026 года, командующий ТОФ Виктор Лиина президенту РФ Владимиру Путину.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина на гвардейском ракетном крейсере "Варяг"

©Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Лиина отметил, что 4 июня была издана "Белая книга" (ежегодный доклад японского правительства о стоящих перед страной угрозах и способах противодействия им), в которой определен курс военно-политического руководства страны на открытую милитаризацию.

"Россия определена как одна из угроз Японии. Также указано об увеличении расходов на военные нужды до 2%, а министр обороны Японии открыто объявил о целесообразности отмены трех безъядерных принципов, которые допустить в нашем регионе нельзя", – указал командующий ТОФ.

Он отметил, что также проводится слушание о пересмотре девятой статьи Конституции Японии, касающейся формирования вооруженных сил, передает "Интерфакс".

Лиина отметил, что обострению военно-политической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе способствует деструктивная деятельность стран Запада, наращивание ими военного присутствия, а также создание новых военно-политических альянсов.

12 августа Путин на борту ракетного крейсера "Варяг" принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Президент отметил: новые вооружения, которые планируются к размещению в Азиатско-Тихоокеанском регионе, создают угрозы для России. Также глава государства назвал пиратством и разбоем планы Запада конфисковывать грузы с задержанных российских коммерческих судов. Россия будет отвечать на это зеркально, указал президент.

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Метки: Россия ТОФ флот
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