Законопроект H.R. 8595, предусматривающий финансирование фонда, палата представителей одобрила 15 июля. Программы Госдепартамента по противодействию российскому влиянию, реализуемые фондом, включают в себя укрепление возможностей правоохранительных и силовых структур в Европе, Евразии и Центральной Азии, а также сотрудничество этих стран с США и НАТО, говорится в документе.

Фонд противодействия российскому влиянию был учрежден в рамках принятого в августе 2017 года закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Согласно документу, его средства могут использоваться для защиты критической инфраструктуры и избирательных систем от кибератак, борьбы с коррупцией, укрепления независимых судов, поддержки гражданского общества и СМИ, а также противодействия российской пропаганде и дезинформации. Финансирование предоставляется через государственные программы, гранты и международные организации.

По данным генерального инспектора Госдепартамента США, в 2017–2022 финансовых годах конгресс предусмотрел $1,5 млрд на программы Фонда противодействия российскому влиянию. Из них $740 млн – по статье "иностранное военное финансирование". На помощь Европе, Евразии и Центральной Азии было предназначено $440 млн, на международную борьбу с наркотиками и правоохранительную помощь – $295 млн, на международное военное образование и подготовку – $25 млн.

В проекте на 2027 год также предусмотрено не менее $45 млн на противодействие влиянию Ирана, до $400 млн – на деятельность фонда противодействия влиянию Китая. Еще не менее $1,8 млрд предлагается направить на реализацию Индо-Тихоокеанской стратегии США.

В пояснительной записке к сенатскому проекту говорится, что средства фонда противодействия влиянию Китая должны идти, в частности, на развитие цифровой свободы, инструменты обхода цензуры, киберустойчивость, поддержку независимой журналистики и безопасного доступа к информации.