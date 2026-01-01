Латвия строит противотанковые рвы на границе с Россией

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Что строят на границе Латвии и России

Латвия имеет сухопутную границу с Эстонией, Литвой, Россией (Псковская область) и Республикой Беларусь. По информации LTV, вдоль границы с Россией и Беларусью, общая протяженность которой превышает 450 километров, земессарги возводят противотанковые рвы и бетонные заграждения – так называемые "зубы дракона". Каждый такой элемент весит полторы тонны и немного выше метра, их устанавливают в три ряда. Рвы глубиной чуть более двух метров и шириной более пяти метров.

Всего в рамках первых двух этапов, по данным телеканала, планируется вырыть 89 километров рвов, сейчас готово четыре километра, а "зубы дракона" установлены на пяти километрах. Как ожидается, работы продолжатся и зимой.

Как пояснил LTV представитель формирований, заграждения размещены на таком расстоянии, чтобы, по его словам, "противник" не мог их преодолеть на технике. Отверстия в "зубах дракона" предназначены для соединения нескольких элементов, чтобы их нельзя было вытащить по отдельности. Для преодоления рва, отметил он, требуется засыпать его или использовать специальные мосты, а для "зубов дракона" – другие системы.

Укрепления строят не по всей границе: местами естественной защитой служат болота, озера и густые леса. Искусственные препятствия создают там, где, как отмечает телеканал, тяжелой технике было бы проще передвигаться.

Чем известно формирование Земессардзе

Земессардзе (Zemessardze, "Стража Земли") – добровольческое военизированное формирование, которое является частью Национальных вооружённых сил Латвии и выполняет задачи, традиционные для национальной гвардии. По данным открытых источников, оно было создано 23 августа 1991 года, в период восстановления независимости Латвии.

В отличие от кадровых военных, земессарги – в основном добровольцы, которые совмещают службу с основной работой. Они проходят военную подготовку и участвуют в учениях, а в случае необходимости привлекаются к обороне страны. В мирное время земессарги помогают государственным и муниципальным службам при чрезвычайных ситуациях, спасательных работах и обеспечении общественного порядка. На вооружении бойцов Земессардзе находятся штурмовые винтовки, пулеметы, снайперские винтовки, артиллерия и противотанковые ракеты.

Что такое "Балтийская линия обороны"

Так называемая "Балтийская линия обороны" – совместный проект Латвии, Литвы и Эстонии по укреплению восточных границ стран Балтии и НАТО. Соглашение о ее создании министры обороны трех стран подписали в январе 2024 года. Линия строится координированно, но каждая страна финансирует работы из собственного бюджета и возводит укрепления на своей территории.

По данным латвийского правительства, проект включает противотанковые рвы, бетонные заграждения, а также другие оборонительные системы – бункеры, инженерные сооружения и логистическую инфраструктуру. Цель, как заявляют военные, – затруднить продвижение тяжелой техники и создать условия для обороны на случай военного конфликта. На укрепление восточной границы Латвии до 2029 года предусмотрено 303 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что строительство забора на латвийско-белорусской границе протяженностью почти 145 километров завершили в июле 2024 года, а на латвийско-российской границе протяженностью 280 километров – в конце прошлого года.

Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны Балтии. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко в сентябре 2026 года говорил, что у Москвы нет причин, планов и потребности атаковать страны НАТО, в том числе Балтии.

Латвия направит беспилотники и вертолеты на границу с Россией и Белоруссией.