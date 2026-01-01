Содержание:

Как Мелания Трамп повлияла на гуманитарную миссию в Алёшках

The Telegraph отмечает, что эти усилия стали продолжением предыдущей работы первой леди по воссоединению украинских детей с семьями. Газета противопоставляет ее гуманитарную дипломатию воинственной риторике президента Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета: пока они демонстрировали военную силу, первая леди тихо вела переговоры.

По мнению издания, именно Мелания Трамп, а не ее супруг, заслуживает внимания в контексте возможного выдвижения на Нобелевскую премию мира.

Газета предполагает, что если в следующем году в Осло первую леди будут рассматривать как соискателя, это станет иронией, которая многим понравится: ее муж не скрывал желания получить эту награду. Но самой большой наградой, которую она могла бы привезти домой, The Telegraph называет урок для президента США о том, что мир – это вопрос человечности, а не личной славы.

Нобелевская премия мира за 2026 год была присуждена южноафриканской правозащитнице и юристу Наванетхем (Нави) Пиллэй. Решение комитета вызвало резкую критику со стороны Дональда Трампа. Американский лидер публично назвал выбор комитета "позорным", а саму лауреатку охарактеризовал как "загадочную личность, о которой никто никогда раньше не слышал".

Как проходит эвакуация из Алёшек

Для выезда людей из города подготовили большую колонну: 25 автобусов минимум на 750 мест, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Организованы специальные автобусы для лежачих людей – около 30 мест, плюс девять машин скорой помощи. Отдельный автобус предусмотрен для людей с домашними животными.

Люди могли покинуть город до 14:00 мск 30 октября с соблюдением мер безопасности. Раздачу гуманитарной помощи планировали начать после 14:30. Колонна доставит мирному населению продукты, средства гигиены, медицинские препараты и топливо.

Режим тишины, объявленный в связи с гуманитарной миссией, соблюдается, инцидентов не зафиксировано, заявила Лантратова. По ее словам, российская и украинская стороны полностью выполняют взятые на себя обязательства.

Лантратова в субботу сообщила, что для приехавших в Симферополь был подготовлен пункт временного размещения с комнатами и горячим питанием. К их услугам – медики, психологи и волонтеры. Проводятся осмотры и необходимые обследования. В Алёшки вместе с гуманитарной миссией приехали российские, американские, украинские и европейские журналисты, которые лично могли увидеть, как все прошло.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец также подтвердил, что ни одна из сторон ни разу не нарушила режим тишины. Он обратил внимание, что это первый случай с 2022 года, когда Россия и Украина смогли реализовать подобное на большом участке фронта и на такое длительное время. По его словам, режим тишины действует уже более 75 часов.

Как готовили гуманитарную операцию в Алёшках

Гуманитарную миссию в Алёшках готовили с мая, тщательно продумывая каждый этап, включая подготовку конвоя. Российские военные 29 октября завершили разминирование маршрутов. Белорусская сторона официально присоединилась к операции: из аэропорта Гомеля 29 октября вылетал борт с представителями российской и украинской делегаций.

Режим тишины вступил в силу с 4:00 мск 27 октября и будет действовать до 22:59 1 ноября. Независимая медиаорганизация из США, которую привлекла Мелания Трамп, будет сопровождать и документировать действия российских и украинских групп на местах.