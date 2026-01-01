Как рассказали в американской администрации, супруга президента США выступит с речью в 11:00 (19:00 мск) в четверг, 5 ноября.

В Белом доме отметили, что Мелания Трамп "самостоятельно инициировала диалог" между Россией и Украиной, а также добилась перемирия в Алёшках.

"Это достижение знаменует собой беспрецедентную дипломатическую инициативу со стороны первой леди США", – говорится в сообщении.

Гуманитарная ситуация в Алёшках и режим тишины

Гуманитарная операция в расположенном на левом берегу Днепра городе Алёшки проводилась в условиях критической обстановки. С 2022 года населенный пункт находится в зоне активных боевых действий, из-за чего инфраструктура жизнеобеспечения оказалась практически разрушена. К концу октября 2026 года оставшиеся в городе мирные жители находились на грани гуманитарной катастрофы. В Алёшках полностью отсутствовало централизованное электроснабжение, ощущался острый дефицит питьевой воды, медикаментов и продовольствия.

Для эвакуации гражданского населения и подвоза жизненно необходимых ресурсов на херсонском направлении был введен локальный режим тишины, действовавший с 27 октября по 1 ноября. Он стал самым продолжительным периодом прекращения боевых действий на конкретном участке фронта за последнее время. Посредником в достижении соглашения выступила первая леди США Мелания Трамп. Как заявила по итогам операции уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, непосредственно в день проведения гуманитарной миссии 30 октября нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было, процесс прошел штатно.

Непосредственной координацией колонн на земле занимались аппараты российского федерального омбудсмена и верховного комиссара по правам человека Верховной рады Украины Дмитрия Лубинца. Всего для миссии был подготовлен конвой из 25 автобусов (рассчитанный на 750 мест), а также машины скорой помощи. Выезд носил добровольный характер: часть эвакуированных граждан выехала вглубь территории РФ (их оперативно доставили в Скадовск, Симферополь и пункты временного размещения в Краснодарском крае), а другая часть направилась на подконтрольную Киеву территорию транзитным маршрутом. По итогам миссии стороны договорились продолжить сотрудничество и сделать аналогичные гуманитарные выезды регулярными – не менее одного раза в месяц.