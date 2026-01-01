МИД Азербайджана вызвал российского посла из-за заявлений журналистов

По данным МИД Азербайджана, внимание российской стороны было привлечено к программе "Чистота понимания" от 13 августа, эфирам на радио Sputnik 7 августа, публикациям на YouTube 9 августа и высказываниям на телеканале "Спас" 16 августа. Баку напомнил об "абсурдных утверждениях" относительно включения азербайджанского руководства в "российский список террористов и экстремистов".

Азербайджанская сторона подчеркнула, что обсуждение возможного вмешательства во внутренние политические процессы республики и призывы к физическому насилию против народа и руководства страны неприемлемы. Несмотря на неоднократные обращения и обсуждения на разных политических уровнях, подобная риторика не только не прекратилась, но и ужесточилась, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Баку ожидает от Москвы принятия срочных и эффективных мер для прекращения провокаций, угроз и риторики насилия в отношении Азербайджана в информационном пространстве России.

Дело против российских журналистов в Азербайджане

Ранее, 17 августа, Генпрокуратура Азербайджана заочно арестовала и объявила в международный розыск трех россиян: советника главы Минтранса Алексея Чадаева, ведущего "Москвы 24" Ивана Князева и политконсультанта Семёна Уралова. Им вменяют публичные призывы к терроризму, насильственному изменению конституционного строя и разжигание национальной ненависти из-за высказываний в YouTube-шоу "Чистота понимания", выходивших 14 июля и 13 августа. В выпуске журналисты говорили о том, что постсоветские страны должны подчиняться законодательству России – как правопреемника СССР.

Алексей Чадаев в комментарии РБК заявил, что категорически не согласен с обвинениями в разжигании национальной ненависти. "Я всегда хорошо относился к азербайджанскому народу и никогда плохо о нем не отзывался. Политические комментарии касались действий азербайджанского руководства, и это можно обсуждать в любом формате, но стравливать народы между собой – это точно не ко мне", – сказал он.

Семён Уралов, в свою очередь, назвал происходящее в Азербайджане "самоуправством", сославшись на задержания российских граждан и суд над бывшим руководством Нагорного Карабаха. "Ну, соответственно, как можно относиться к правосудию такой страны? Подчеркиваю, так же, как к правосудию Украины, Молдавии, Прибалтики", – добавил он.