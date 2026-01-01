Сдать билет на электричку можно будет онлайн, а в аэропортах появятся единые правила обслуживания маломобильных пассажиров

Как сообщается в канале Минтранса в мессенджере "Макс", возврат билетов на пригородные поезда станет возможен онлайн, обращаться для этого в кассу не потребуется. Перевозчики поездов дальнего следования будут обязаны уведомлять пассажиров об изменении условий поездки, например при корректировке расписания.

Подтвердить право на льготный проезд в общественном транспорте можно будет через мессенджер "Макс". "Это упростит проверку льгот и сделает поездки удобнее для пассажиров", – отмечают в Минтрансе.

Места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в первую очередь будут предоставлять людям, использующим кресла-коляски.

Также в законодательстве закрепляются общие требования к обслуживанию маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту самолетов, которые будут едиными для всех авиакомпаний. "Речь идет не только о физических удобствах, но и о сопровождении, понятной организации помощи и предоставлении услуг на всех этапах поездки", – указывают в ведомстве.

Как сообщали ранее в Минтрансе, ключевым нововведением станет бесплатное резервирование перевозчиком мест для лиц с ограниченными возможностями еще во время покупки билета на самолет. Для этого пассажиру достаточно сообщить авиаперевозчику об имеющихся ограничениях по здоровью. Также для маломобильных граждан будет введена система бесплатного сопровождения в аэропорту. Она включает встречу у входа в терминал, помощь при прохождении регистрации и досмотра, предоставление кресла-коляски, содействие в обращении с багажом, а также встречу в аэропорту прибытия.