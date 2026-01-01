МИД Турции вызвал посла Украины из-за атак на турецкие суда

По данным телеканалов, в МИД Турции был вызван посол Украины Нариман Джелял. "В ходе встречи была передана реакция нашей страны на указанные атаки, а также сделаны необходимые предупреждения о том, что обеспечение безопасности людей, имущества, судоходства и окружающей среды в Черном море является обязательным", – сообщил представитель ведомства.

В ночь на 26 августа беспилотники атаковали турецкое грузовое судно Lider Bordo Mavi, вышедшее из Самсуна 25 августа. По предварительным данным, дронов было три. На борту возник пожар, пять членов экипажа получили ранения, сообщает Haber Trabzon. Официальных заявлений об ответственности за удар не поступало, однако издание Haber Trabzon предположило, что дроны могли быть украинскими. На следующий день атаке подвергся направленный для помощи судну буксир Lider Kocatepe.

Экс-глава Ассоциации экспортеров Восточного Черноморского региона Ахмет Хамди Гюрдоган заявил Taka Gazete, что под угрозой находятся около 30 судов. По его словам, задержки перевозок особенно опасны для поставок свежих фруктов и овощей.

12 августа украинские дроны повредили два российских зерновых терминала в Новороссийске. После атаки на контейнеровоз MSC ULSAN III крупнейшая в мире контейнерная компания Mediterranean Shipping Co. (MSC) приостановила прием новых заказов в Новороссийск и из него.

Российский МИД призывал международное сообщество добиться прекращения атак на суда в Черном и Азовском морях. Президент Владимир Путин называл атаки на суда пиратством и предупреждал о возможности полностью изолировать Украину от Черного моря. Украина обязалась прекратить атаки на объекты КТК и танкеры в Чёрном море, выяснил Bloomberg.