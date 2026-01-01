Как сообщил ТАСС главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов, старший тренер кадетской команды получил сообщение от консула. Согласно этому сообщению, в соответствии с инструкциями из Бухареста консульство Румынии не будет принимать и обрабатывать заявления на визу от спортсменов федерации тхэквондо России. Иванов уточнил, что сборная пропустит первенство Европы.

Первенство Европы по тхэквондо среди кадетов (European Cadets Championships) запланировано на 26-28 ноября в Бухаресте.

В МИД России отказ в визах назвали немотивированным. "Враждебные выпады в отношении России не останутся без ответа и долгосрочных негативных последствий для их инициаторов", – заявили в дипведомстве. Конкретные меры, которые подразумевались под этим заявлением, не уточняются.

Ситуация развивалась на фоне решения Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo), принятого в конце января. Федерация допустила российских и белорусских спортсменов до международных соревнований с национальной символикой. Таким образом, отказ Румынии в визах вступает в противоречие с решением профильной международной федерации, разрешившей участие.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге связала этот случай с более широкой, по ее оценке, тенденцией. Она заявила, что у ряда западных стран восстановление участия российских спортсменов в соревнованиях вызывает резкое неприятие. Захарова сослалась на недавнее решение Спортивного арбитражного суда, обязавшего Международную федерацию хоккея допустить российские сборные, и на изменения в Олимпийской хартии, принятые в 2026 году. По ее словам, эти шаги должны были обеспечить спортсменам доступ к соревнованиям без политического давления, однако, как она отметила, с таким развитием событий согласны не все.

15 ноября Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила, что сборная России не сможет выступить на молодёжном чемпионате мира из-за позиции властей Канады, которые заявили об отказе выдать россиянам визы. В Федерации хоккея России сообщили, что совместно с Олимпийским комитетом России направят обращение в Международный олимпийский комитет. Молодёжный чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире; сборная России должна была заменить на турнире команду Норвегии.

Швеция не будет выдавать шенгенские визы российским спортсменам