Сергей Панов писал для издания The Insider, которое признано в России нежелательной организацией и иноагентом, а также для Politico и издания The Bell, признанного Минюстом иноагентом. По данным министерства, Панов проживает за пределами России.

Елена Барышева работает журналисткой в Deutsche Welle, издание признано в России иноагентом и нежелательной организацией. Марина Быкова занимает пост главного редактора журнала Studies in East European Thought и преподает в Университете штата Северная Каролина в должности профессора.

Сергей Матвеев известен как блогер под псевдонимом "Иоганн Себастьян". Канал "Красный темник" принадлежит депутату городской думы Краснодара от КПРФ Александру Сафронову; сам депутат записан в реестре как участник этого проекта.

Причину включения Панова министерство объяснило его участием в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также критикой СВО. Канал "Красный темник", как указывает Минюст, распространял ложную информацию о действиях российских властей и об избирательной системе страны, а также призывал к участию в несанкционированных акциях и митингах.

Все включенные в реестр лица и организации распространяли материалы иноагентов или взаимодействовали с нежелательными организациями.

Реестр иноагентов продолжает расширяться. Ранее в перечень иноагентов вошли две партии, поэтесса, журналист и другие лица.