Перечень иноагентов пополнили партии "Мирная Россия" и "Рассвет"

Как указывают в ведомстве, незарегистрированное объединение "Политическая партия «Рассвет»":
- распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и их политике, об избирательной системе РФ;
- выступало против СВО;
- принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, а также нежелательных в РФ организаций.
Кроме того, в состав партии входят лица, включенные в реестр иностранных агентов.
А, например, Борис Грозовский:
- принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, а также нежелательных в РФ организаций;
- распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях, проводимой ими политике, а также о РПЦ;
- выступал против СВО;
- взаимодействует с иноагентами и нежелательными в РФ организациями.
Реестр иноагентов продолжает неуклонно расширяться:
- 18 сентября его пополнил кинорежиссер Андрей Звягинцев, общественные деятели Павел Иванов и Ержан Тургумбай, журналист Михаил Шевелев, проект "Анархист 35";
- 25 сентября были включены журналисты Мария Микаэлян и Валерия Клепкина, проект "Ходорковский LIVE";
- 9 октября – кинокритик Теймур Алиев, юрист и новосибирский активист Роман Малоземов, блогер Муслим Сатуев (Пхармат), религиозный деятель из Башкирии Ишмурат Хайбуллин и Tеlegram-канал "Плохая куряночка";
- 16 октября – певица Наоко (Диана Логинова) – лидер и вокалистка петербургской уличной группы "Стоптайм", ее муж и гитарист той же группы Александр Орлов, а также движение "Малиновый Клин – Независимая Кубань".