Перечень иноагентов пополнили партии "Мирная Россия" и "Рассвет"

Также в перечень включены журналист Мурат Темиров, поэтесса Галина Рымбу, активист Николай Родькин, экономический обозреватель Борис Грозовский, театральный режиссер Леда Гарина, медиаресурс "Разоблачено". В связи с ликвидацией из реестра исключено ООО "Вертолет и Ко", сообщают в Минюсте 6 ноября 2026 года, в пятницу.