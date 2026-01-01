Наверх
6 ноября 2026
USD 81.79 +0.12 EUR 92.16 +0.56
Новости Политика
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Перечень иноагентов пополнили партии "Мирная Россия" и "Рассвет"

Перечень иноагентов пополнили партии "Мирная Россия" и "Рассвет"

Также в перечень включены журналист Мурат Темиров, поэтесса Галина Рымбу, активист Николай Родькин, экономический обозреватель Борис Грозовский, театральный режиссер Леда Гарина, медиаресурс "Разоблачено". В связи с ликвидацией из реестра исключено ООО "Вертолет и Ко", сообщают в Минюсте 6 ноября 2026 года, в пятницу.

Минюст вновь расширил перечень иноагентов

Министерство юстиции Российской Федерации

©AntonSAN/Shutterstock/Fotodom

Как указывают в ведомстве, незарегистрированное объединение "Политическая партия «Рассвет»":

  • распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и их политике, об избирательной системе РФ;
  • выступало против СВО;
  • принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, а также нежелательных в РФ организаций.

Кроме того, в состав партии входят лица, включенные в реестр иностранных агентов.

А, например, Борис Грозовский:

  • принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, а также нежелательных в РФ организаций;
  • распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях, проводимой ими политике, а также о РПЦ;
  • выступал против СВО;
  • взаимодействует с иноагентами и нежелательными в РФ организациями.

Реестр иноагентов продолжает неуклонно расширяться:

  • 18 сентября его пополнил кинорежиссер Андрей Звягинцев, общественные деятели Павел Иванов и Ержан Тургумбай, журналист Михаил Шевелев, проект "Анархист 35";
  • 25 сентября были включены журналисты Мария Микаэлян и Валерия Клепкина, проект "Ходорковский LIVE";
  • 9 октября – кинокритик Теймур Алиев, юрист и новосибирский активист Роман Малоземов, блогер Муслим Сатуев (Пхармат), религиозный деятель из Башкирии Ишмурат Хайбуллин и Tеlegram-канал "Плохая куряночка";
  • 16 октября – певица Наоко (Диана Логинова) – лидер и вокалистка петербургской уличной группы "Стоптайм", ее муж и гитарист той же группы Александр Орлов, а также движение "Малиновый Клин – Независимая Кубань".

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: иноагенты Минюст
Рекомендательный сервис