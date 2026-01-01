Акунин, Быков, Невзоров, Дудь включены в список лиц под временными ограничительными мерами

Журналист и блогер Юрий Дудь (признан в России иноагентом, внесён в перечень экстремистов и террористов, внесён в реестр лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры)

Сегодня, 6 ноября, в этот список включили Сергея Ухова, Ксению Фадееву, Леонида Волкова, Дмитрия Гудкова, Сергея Давидиса, Сергея Ежова, Дмитрия Быкова, Александра Невзорова, Григория Чхартишвили (Акунина), Юрия Дудя. Все они признаны в РФ иноагентами. Единственный не включенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга – Ухов.

4 августа президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ряд ограничений для граждан, находящихся за пределами страны и уклоняющихся от исполнения уголовного либо административного наказания по определенным статьям.

Согласно закону, таким лицам запрещается регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых, допускается блокировка их денежных средств и иного имущества, вводятся ограничения на отдельные консульские и нотариальные действия, включая заключение брака, банкам предписано не предоставлять этим гражданам доступ к программному обеспечению для осуществления денежных переводов.

Кроме того, вводятся ограничения на управление транспортными средствами и постановку на учет новых автомобилей, на оформление сделок с недвижимостью. Предусматриваются отказы в выдаче кредитов и займов, лицензий и аккредитаций, в предоставлении государственных услуг в электронной форме.

Устанавливается запрет на использование электронной подписи и на совершение юридически значимых действий по доверенности.

Подробнее о "рамках для релокантов" писала в "Профиле" Мария Рыбакова.

Она указывала в том числе, что в думском комитете по безопасности необходимость вводимых ограничений объясняли ростом числа отказов в экстрадиции преступников по политическим мотивам со стороны недружественных государств.

"Только за последнее время нам было отказано в выдаче более 100 опасных преступников, а по имеющимся у нас данным, как раз именно представители этого контингента активно вовлекаются спецслужбами Украины и структурами ряда натовских стран в антироссийскую деятельность", – говорил на пленарном заседании Госдумы Василий Пискарев.

Многие из них имеют в России доходы, вложения, собственность, которую они могут продавать, покупать и совершать иные сделки, и это несправедливо, заявил депутат.

"Впрочем, принятые законы не связывают включение в список попавших под временные ограничения с отказом в экстрадиции. В отношении совершивших административные правонарушения такие меры, как международный розыск и экстрадиция, вообще не применяются", – отмечается в статье Рыбаковой.

Быков Дмитрий Львович - физическое лицо или организация, выполняющие функции иноагента;

Волков Леонид Михайлович - физическое лицо или организация, выполняющие функции иноагента;

Дудь Юрий Александрович - физическое лицо или организация, выполняющие функции иноагента;

Невзоров Александр Глебович - физическое лицо или организация, признанная экстремистской и запрещенная в России; физическое лицо или организация, выполняющие функции иноагента;

