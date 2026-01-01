Мирное соглашение Трампа, диалог с Европой, судьба Армении в ОДКБ: о чем говорил Песков

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По его словам, гуманитарные и политические контакты двух стран не противоречат друг другу, а дополняют. Представитель Кремля назвал такую практику положительной.

Гуманитарные контакты Москвы и Вашингтона

Песков прокомментировал встречу спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева и уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой с первой леди США Меланией Трамп. Переговоры прошли в Белом доме в Вашингтоне после гуманитарной акции в Алешках.

"Конечно, это очень позитивная встреча, и главное, что сохраняется позитивный настрой и готовность дальше продолжать такую гуманитарную работу", – сказал пресс-секретарь президента.

Отвечая на вопрос о том, могут ли гуманитарные инициативы дополнять политические контакты двух государств, Песков ответил утвердительно.

"Дополняют, прекрасно дополняют. Это очень хорошая практика", – подчеркнул он.

При этом Кремль пока не получил информации о результатах встречи Дональда Трампа с Кириллом Дмитриевым. По словам Пескова, российский спецпредставитель еще не вернулся, поэтому Москва не располагает подробностями состоявшегося разговора.

Кремль ждет диалога с Европой по вопросам безопасности

Отдельно Песков высказался о перспективах переговоров с европейскими странами. По его словам, обсуждение взаимной безопасности России и Украины рано или поздно потребует участия европейцев, поскольку речь идет о будущей архитектуре безопасности всего региона.

Однако сейчас Москва наблюдает со стороны европейских государств затянувшуюся нерешительность и неготовность к диалогу.

"Но, как мы с вами видим, они даже пока не могут определиться с тем, кто от их лица может разговаривать. Поэтому там, с той стороны, мы фиксируем такую затянувшуюся нерешительность и неготовность", – заявил представитель Кремля.

Он добавил, что на определенном этапе обсуждения будущей системы безопасности без европейских стран обойтись не получится.

В Кремле не знают подробностей мирного соглашения Трампа

Песков также прокомментировал заявление американского президента о подготовке масштабного мирного соглашения, которое может выйти за рамки украинского конфликта и затронуть всю Европу.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва пока не располагает информацией о содержании этой инициативы и стадии ее подготовки.

"Нет, никаких подробностей нет", – ответил он на вопрос журналистов о том, какое именно соглашение имел в виду Трамп.

Таким образом, несмотря на позитивную оценку гуманитарных контактов с Вашингтоном, Кремль пока не подтверждает наличие конкретных договоренностей по масштабному мирному плану.

Что в Кремле говорят о будущем Армении в ОДКБ

На встрече с журналистами Песков затронул и ситуацию вокруг участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, Ереван фактически не участвует в работе объединения, а дальнейшая судьба страны в организации будет зависеть от обсуждений между государствами-членами.

Армения в 2024 году объявила о заморозке своего участия в ОДКБ, хотя такой процедуры устав организации не предусматривает. Ереван также прекратил перечислять членские взносы.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков сообщил, что Совет коллективной безопасности организации может рассмотреть вопрос о лишении Армении права голоса и приостановке выдвижения ее граждан на квотные должности.

Комментируя перспективы дальнейшего участия республики, Песков отметил, что уставные документы предусматривают определенные процедуры, однако конкретные решения будут зависеть от обсуждений внутри организации.

"Вы знаете, что Ереван сейчас де-факто не участвует в работе ОДКБ. Вы слышали официальное заявление Еревана о позиции в отношении целесообразности участия в ОДКБ. Действительно, прописаны определенные шаги в уставных документах. А дальше все будет зависеть от того, какого рода обсуждения состоятся в рамках организации", – сказал пресс-секретарь президента.