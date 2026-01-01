Мощи Дмитрия Донского обнаружили в Архангельском соборе Кремля

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Как нашли мощи Дмитрия Донского

В июле 2026 года в в Архангельском соборе Московского Кремля проводились противоаварийные работы из-за проседания плит пола и угрозы разрушения надгробниц над захоронениями великих князей. Для демонтажа плит реставраторы разобрали кирпичные надгробницы у южной стены собора, после чего открылись три белокаменных саркофага. Они принадлежат святому благоверному великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому, великому князю Ивану Ивановичу Красному и угличскому князю Дмитрию Ивановичу Жилке.

На крышке саркофага Дмитрия Донского специалисты увидели две трещины, из-за которых средняя часть могла обрушиться внутрь и повредить останки. Хранители музея получили благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла на проведение реставрационных работ, в ходе которых и были обнаружены фрагменты мощей.

"Комплекс исторических сведений, археологический облик захоронения и результаты антропологического исследования подтвердили подлинность останков святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского – князя-воина, скончавшегося своей смертью в возрасте 39 лет", – сказал собеседник ТАСС в РПЦ.

Реакция РПЦ и властей

Патриарх Кирилл уже совершил молебен у мощей князя в Архангельском соборе. Частицы мощей по его благословению будут переданы в храмы Русской православной церкви, где верующие смогут им поклониться.

Помощник президента России Владимир Мединский назвал обретение мощей "неожиданным, почти сказочным и символичным". "Это имя – символ. И обретение сегодня его мощей неожиданно, почти сказочно. Это тоже символ", – сказал он ТАСС.

Чем известен Дмитрий Донской

Дмитрий Иванович Донской (1350–1389) – великий князь Московский и Владимирский. Он известен победой в Куликовской битве в 1380 году, которая стала первым крупным шагом к освобождению Руси от ордынского ига. При нем был построен белокаменный Кремль в Москве. Скончался в возрасте 39 лет, приняв схиму. В 1988 году Русская православная церковь канонизировала Дмитрия Донского как святого благоверного князя.