Независимый Банк развития и новый импульс партнерству: главное из выступления Путина на саммите ШОС

Российский лидер напомнил, что организация была создана в 2001 году по инициативе шести государств – России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. За прошедшие годы объединение значительно расширилось и укрепило свои позиции.

По словам Путина, сегодня ШОС является крупнейшим региональным объединением в мире. В странах организации проживает почти половина населения планеты.

Президент отметил, что государства ШОС активно взаимодействуют в политической, экономической и гуманитарной сферах.

"И такое взаимодействие помогает обеспечивать планомерное и устойчивое развитие каждого из наших государств, способствует формированию на нашем общем евразийском континенте атмосферы мира и стабильности, доверия и сотрудничества", – добавил российский лидер.

Одним из ключевых направлений Путин назвал развитие торгово-экономических связей. Он сообщил, что товарооборот России со странами ШОС в 2025 году превысил $400 млрд. При этом в расчетах России с партнерами по организации доля национальных валют составила более 98%.

Глава государства также призвал страны ШОС продолжать координацию в энергетической сфере и отметил, что укрепление коммерческих связей приносит участникам объединения очевидные экономические преимущества.

Путин выразил поддержку дальнейшему совершенствованию работы ШОС и повышению эффективности ее механизмов. По его мнению, совместный пакет решений, подготовленный по итогам саммита, должен придать новый импульс партнерству внутри организации.

Отдельно российский президент отметил, что большой вклад в реализацию совместных взаимовыгодных экономических проектов вносят Деловой совет и Межбанковское объединение ШОС.

"В будущем к этой работе мог бы подключиться и создаваемый в рамках нашей организации Банк развития, который, на мой взгляд, должен быть максимально независим от финансовых систем тех государств, которые используют экономические инструменты как оружие для получения односторонних преимуществ в международных делах", – сказал Путин.

По его словам, финансовая структура должна быть максимально независимой от систем государств, которые используют экономические и финансовые инструменты для получения односторонних преимуществ.

В ходе выступления Путин также напомнил, что 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Он призвал страны ШОС сделать все возможное, чтобы исключить из международной практики провоцирование вооруженных конфликтов.