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Как передает "Интерфакс", в пояснительной записке говорится, что цель постановления – "обеспечение безопасности эстонского государства и его жителей". Также отмечается, что перекрытие рубежей укрепит внешнюю границу НАТО и Евросоюза и станет "выражением солидарности с решениями Финляндской Республики".

Парламент рекомендовал правительству провести консультации с другими странами восточного фланга ЕС, чтобы добиться большего эффекта от совместных действий по закрытию линии контроля.

Юридическая сила документа и регламент голосования

Принятый парламентом Эстонии документ носит рекомендательный характер. Депутаты не имеют полномочий самостоятельно перекрывать государственные рубежи – окончательное решение о работе пограничных переходов принимает правительство республики по представлению Министерства внутренних дел.

Для утверждения подобных инициатив по регламенту достаточно простого большинства от числа проголосовавших, а не от всего состава законодательного органа. Именно поэтому проект прошел при поддержке всего 37 депутатов из 101.

Политический контекст и позиция кабмина Эстонии

Инициатор обращения, оппозиционная правоцентристская партия Isamaa, последовательно выступает за максимально жесткие меры в отношении Москвы. Ранее эта политическая сила уже дважды вносила аналогичные проекты в 2025 году, но правящая коалиция их отклоняла.

Долгое время в эстонском правительстве и силовых структурах считали полное закрытие рубежей нецелесообразным. Однако в середине ноября 2026 года власти республики сами объявили о планах закрыть автомобильные и пешеходные пункты пропуска с 1 декабря, связав это решение с попыткой диверсии на оборонном предприятии Threod Systems. Ответственность за инцидент в Таллине возложили на Россию. Москва подобные обвинения в свой адрес отвергает.

Текущий режим работы КПП на границе России и Эстонии

Сообщение между двумя странами уже существенно ограничено. Сейчас на сухопутном участке действуют три контрольно-пропускных пункта: "Нарва", "Лухамаа" и "Койдула". Все они работают по сокращенному 12-часовому графику и открыты только в дневное время.

При этом проезд автомобилей через самый загруженный переход в Нарве закрыт с февраля 2024 года из-за реконструкции российского КПП "Ивангород". В результате пешеходам приходится стоять в многочасовых очередях, а весь автотранспорт вынужден делать крюк через южные переходы в Псковской области.

Финский прецедент

Упоминание солидарности с Хельсинки в пояснительной записке к проекту эстонского постановления связано с событиями конца 2023 года. Тогда власти Финляндии полностью закрыли все пассажирские переходы на сухопутном участке с Россией, обвинив Москву в организованном пропуске к финским рубежам беженцев из третьих стран. Российские власти эти претензии категорически отвергли.

Позже финский кабмин продлил это ограничение до дальнейшего уведомления, а парламент страны принял закон о выдворении просителей убежища непосредственно на границе. Именно эту модель действий оппозиционные политики в Таллине предлагают перенять эстонским властям.