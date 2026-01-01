Пентагон начал проверку связей 30 университетов США с организациями из России и Китая

По данным пресс-релиза ведомства, университеты должны проверить финансовые, образовательные и научно-исследовательские связи с организациями, включенными в список потенциально угрожающих национальной безопасности США. В обновленный в июле 2026 года перечень вошли 130 академических и исследовательских учреждений из Китая, России и Ирана.

Военное ведомство требует, чтобы вузы оценили риски для исследований, подпадающих под экспортный контроль, и представили планы по их снижению, включая расторжение проблемных партнерств. Сохранение права на федеральное финансирование исследований напрямую зависит от выполнения этих требований.

Заместитель министра по исследованиям и разработкам Пентагона Эмиль Майкл заявил, что ведомство "не потерпит академических партнерств, которые ставят под угрозу нашу национальную безопасность". Он подчеркнул, что учреждения, получающие деньги налогоплательщиков, обязаны соблюдать высочайшие стандарты исследовательской безопасности.

В списке Section 1286, в частности, значатся Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ), Московский физико-технический институт (МФТИ), Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (МГТУ им. Баумана), Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Уральский федеральный университет (УрФУ) – единственный федеральный университет в перечне, а также Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). В список также входят китайские военные академии и университеты, включая Харбинский политехнический и Северо-Западный политехнический университеты, и иранские технологические институты.