Песков – о переговорах Путина, Трампа и Си Цзиньпина
Запланированные на 19 ноября трехсторонние переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина важны сами по себе, отметил Дмитрий Песков.
"Три лидера важнейших государств в мире собираются вместе, показывают пример общения при обсуждении самых сложных вопросов", – цитирует официального представителя Кремля ТАСС.
По словам Пескова, на встречу отводится не более одного часа.
Песков – об общении Путина и Трампа на саммите АТЭС
Владимир Путин и Дональд Трамп пока не проводили предметной беседы. Они лишь поприветствовали друг друга на торжественном приеме от имени Си Цзиньпина, сообщил Песков.
Кроме того, он сказал, что полноформатных переговоров Путина и Трампа 19 ноября не планируется.
Песков – о приеме от имени Си Цзиньпина с участием Путина
Очень теплая атмосфера царила на приеме от имени Си Цзиньпина, данном в честь зарубежных гостей саммита АТЭС, заявил Дмитрий Песков.
"Организаторы постарались. И еда, и культурная программа – все было на высшем уровне", – отметил спикер Кремля.
Как поделился Песков, в ходе ужина звучали национальные мелодии в исполнении местных музыкантов.
Пресс-секретарь главы государства также рассказал, что Владимир Путин во время приема пообщался с американским экономистом, директором Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Саксом.
"Джеффри Сакс подошел, они долго стояли, разговаривали с Джеффри Саксом", – заявил Песков.
Песков – об отсутствии контактов Путина с президентом Южной Кореи и премьер-министром Японии
У Владимира Путина не было на полях саммита АТЭС контактов с руководителями Японии и Республики Корея, констатировал Дмитрий Песков. Он также отметил, что Путин не планирует проводить отдельную двустороннюю встречу с японским премьером Санаэ Такаити.