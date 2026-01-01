Песков – о переговорах Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Запланированные на 19 ноября трехсторонние переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина важны сами по себе, отметил Дмитрий Песков.

"Три лидера важнейших государств в мире собираются вместе, показывают пример общения при обсуждении самых сложных вопросов", – цитирует официального представителя Кремля ТАСС.

По словам Пескова, на встречу отводится не более одного часа.

Песков – об общении Путина и Трампа на саммите АТЭС

Владимир Путин и Дональд Трамп пока не проводили предметной беседы. Они лишь поприветствовали друг друга на торжественном приеме от имени Си Цзиньпина, сообщил Песков.

Кроме того, он сказал, что полноформатных переговоров Путина и Трампа 19 ноября не планируется.

Песков – о приеме от имени Си Цзиньпина с участием Путина

Очень теплая атмосфера царила на приеме от имени Си Цзиньпина, данном в честь зарубежных гостей саммита АТЭС, заявил Дмитрий Песков.

"Организаторы постарались. И еда, и культурная программа – все было на высшем уровне", – отметил спикер Кремля.

Как поделился Песков, в ходе ужина звучали национальные мелодии в исполнении местных музыкантов.

Пресс-секретарь главы государства также рассказал, что Владимир Путин во время приема пообщался с американским экономистом, директором Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Саксом.

"Джеффри Сакс подошел, они долго стояли, разговаривали с Джеффри Саксом", – заявил Песков.

Песков – об отсутствии контактов Путина с президентом Южной Кореи и премьер-министром Японии

У Владимира Путина не было на полях саммита АТЭС контактов с руководителями Японии и Республики Корея, констатировал Дмитрий Песков. Он также отметил, что Путин не планирует проводить отдельную двустороннюю встречу с японским премьером Санаэ Такаити.