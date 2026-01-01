Президент Болгарии призвала ЕС звонить Путину

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Почему Йотова считает нужным звонить Путину

"Каждый должен позвонить президенту Путину, мы являемся частью Европейского союза, у нас есть свои союзнические обязательства. Будет намного лучше, если эти дипломатические каналы связи с Россией будут открыты от имени всего ЕС", – сказала Йотова.

По ее мнению, завершить конфликт на Украине можно только путем переговоров. "Болгария должна быть очень активной в этой роли. Я не думаю, что мы должны молчать. Во всех возможных форматах, в которых мы участвуем, Болгария должна подчеркнуть свои возможности в этом отношении – быть частью этого дипломатического канала", – добавила президент.

Какие сценарии урегулирования предлагает Йотова

Она рассматривает три варианта урегулирования. Первый – "сценарий малых шагов": мораторий в Черном море, затем прекращение огня, переход к согласованному тексту между ЕС, Украиной и, возможно, США, а затем включение России за стол переговоров.

"Второй – прекращение огня, затем переход к конкретному предложению в виде текста, согласованного между ЕС, Украиной и, возможно, Соединёнными Штатами, а затем – включение России за реальный стол переговоров", – пояснила Йотова.

Почему Йотова против активации статьи 4 НАТО

Йотова заявила, что не изменила своего мнения по поводу консультаций по статье 4 Североатлантического договора после второй атаки беспилотников. По ее словам, даже Польша и Дания не активировали статью 4 после серьезных инцидентов с дронами.

"Мы должны быть очень осторожны в том, кто и как использует активацию статьи 4. Такой шаг воспринимается как эскалационный момент. Мы все знаем, какой следующий шаг, и он чрезвычайно опасен, потому что это война", – сказала Йотова.

Она также сообщила, что не рекомендует военное сопровождение торговых судов в Черном море: "Создавая конвой из торговых судов гражданского судоходства, мы становимся мишенью, не будем забывать об этом". По ее словам, группа по разминированию в Черном море работает крайне успешно.

Ситуация на выборах в Болгарии

25 октября в Болгарии прошел первый тур президентских выборов. Пара Йотова – гендиректор Болгарского телеграфного агентства Кирил Валчев получила более 34% голосов. Пара экс-депутат Народного собрания Андрей Гюров – Георги Кандев набрала почти 32%. Как указывет Financial Times, Йотова опередила Гюрова всего на 42 тыс. голосов, несмотря на то что считалась фаворитом.

FT отмечает, что Йотова выступает за возобновление диалога с Москвой и против помощи Украине, в то время как Гюров является прозападным политиком. Директор Центра изучения демократии Руслан Стефанов заявил газете, что во втором туре Йотова может рассчитывать на дополнительную поддержку пророссийски настроенных или крайне правых избирателей, а Гюров может выиграть от нежелания граждан отдавать кому-либо слишком много власти.