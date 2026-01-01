Производство оружия для Украины в США сократилось на 55%

Содержание:

Что такое USAI

Ukraine Security Assistance Initiative (USAI, Инициатива содействия безопасности Украины) действует с 2016 финансового года. Это программа Пентагона, по которой вооружение для Киева заказывают напрямую у американских производителей, а не передают из арсеналов. Через нее Украина получает, в частности, дальнобойные ракеты для систем ПВО Patriot и NASAMS, управляемые ракеты воздушного базирования, 155-мм снаряды, барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost и Switchblade, а также радары.

С начала действия программы Конгресс США выделил $32,49 млрд. К концу марта 2026 года Пентагон законтрактовал почти всю сумму, но оплатил лишь около $19 млрд. Оставшиеся $13,5 млрд по подписанным контрактам еще в работе. Свободных средств для новых соглашений – около $1 млрд. Общие американские поставки вооружений Киеву в начале 2026 года упали почти в пять раз по сравнению с периодом президентства Джо Байдена.

Почему снизились темпы производства оружия в США

Причины две: перегрузка оборонных компаний Lockheed Martin, Raytheon и Northrop Grumman из-за конфликта США с Ираном и отсутствие нового финансирования от администрации Дональда Трампа. Последний раз средства выделялись в январе 2026 года – по $400 млн на этот и следующий финансовый год, на основании законов, принятых при Байдене. Пентагон не стал запрашивать деньги на USAI в бюджете-2026, что подтвердилось на слушаниях в Сенате еще в июне 2025 года.

Реакция Москвы

Россия обвиняет США в глубокой поддержке киевского режима. "Мы передали целый ряд вопросов в Госдепартамент с просьбой прокомментировать в том числе и про разведданные, и то, что США гораздо глубже вовлечены в организацию и осуществление ударов вглубь территории Российской Федерации по гражданским объектам. Будем ждать ответ", – заявил министр иностранных дел Сергей Лавров 14 августа.

Президент США Дональд Трамп в июле написал в своей соцсети Truth Social, что Вашингтон теперь поставляет вооружения союзникам по Североатлантическому альянсу, а не Киеву.