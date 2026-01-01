"У нас отличные отношения на протяжении многих лет", – сказал Трамп, открывая встречу.

Он также отметил, что рассчитывает на хорошие результаты переговоров и с нетерпением ждет содержательной беседы с Путиным.

Российский президент в открытой части встречи заявлений не делал.

Переговоры проходят в Центре международных обменов в Шэньчжэне. С российской стороны в них участвуют глава МИД Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

Перед двусторонней встречей Путин и Трамп приняли участие в пленарном заседании саммита АТЭС.

Первая встреча после переговоров на Аляске

Нынешний контакт стал первой личной встречей Путина и Трампа после саммита на Аляске в августе 2025 года. Накануне, 18 ноября, лидеры уже виделись на торжественном приеме председателя КНР Си Цзиньпина. Тогда они пожали друг другу руки и коротко обменялись приветствиями, однако предметного разговора, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, не состоялось.

О предстоящем контакте Путина и Трампа ранее сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, встреча должна была пройти после пленарного заседания АТЭС с участием представителей обеих делегаций. При этом в Кремле уточняли, что полноценные двусторонние переговоры с широкой повесткой не планируются.

В Шэньчжэне также ожидаются переговоры Путина, Трампа и Си

Отдельное внимание на саммите приковано к трехсторонней встрече лидеров России, США и Китая. Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились провести ее 19 ноября в Шэньчжэне. По словам Дмитрия Пескова, на переговоры отведен один час.

Ожидается, что лидеры затронут наиболее острые международные вопросы. Среди тем, которые могут оказаться в центре внимания, зарубежные СМИ называют украинский конфликт, ситуацию вокруг Ирана и контроль над ядерными вооружениями. Однако официальная подробная повестка переговоров пока не раскрывалась.

Предстоящая встреча станет первым трехсторонним контактом Путина, Трампа и Си Цзиньпина в таком формате.