Путин поручил к 2030 году довести долю нового общественного транспорта до 85%

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Ключевые показатели работы общественного транспорта

К 2030 году в агломерациях и городах доля транспорта со сроком эксплуатации не старше нормативного должна достичь 85%, заявил президент. "Одно только обновление парка не гарантирует удобное, качественное транспортное обслуживание. Необходимо, чтобы троллейбусы, трамваи, автобусы, пригородные поезда ходили по расписанию. Поездки были безопасными и доступными по цене. Так должно быть и в мегаполисах, и в малых городах, и в сельской местности", – подчеркнул он.

Путин призвал навести порядок в транспортных перевозках, где до сих пор действуют "полукриминальные недобросовестные структуры". Отдельно он отметил, что стандарты качества обслуживания сегодня приняты лишь в 34 субъектах РФ.

Правительству РФ и Госсовету поручено помочь регионам разработать перечень показателей качества, а затем дополнить ими национальный проект "Инфраструктура для жизни".

Где транспорт уже работает хорошо

Среди лидеров комплексного развития общественного транспорта Путин назвал Москву, Нижний Новгород, Екатеринбург и Челябинск. По уровню цифровизации флагманом он считает Омскую область, а Кемеровская область одной из первых внедрила контрактную систему. Активные темпы обновления показывают Приморье и Бурятия, в Мурманской области транспорт развивают с учетом арктической специфики, а в Ивановской области заработало наземное метро.

Отдельно президент высоко оценил единую транспортную систему Москвы и Подмосковья: "Очень эффективно работает, люди это отмечают".

Также Путин предложил активнее использовать искусственный интеллект для прогнозирования спроса, оптимизации расписаний и маршрутных сетей.

Долгосрочные контракты, гарантирующий перевозчик и ритмичность закупок

Президент заявил о необходимости перейти к долгосрочным контрактам на закупку техники на несколько лет: "Это бы существенно облегчило задачу планирования для предприятий, выпускающих транспортные средства".

Помимо этого, он поручил правительству и профильной комиссии Госсовета проработать внедрение понятия "гарантирующий перевозчик" – закрепление за определенными предприятиями обязанности обеспечивать бесперебойное обслуживание в регионе.

Это, по словам Путина, способствовало бы планомерности закупок и гарантированной загрузке промышленных предприятий. "Необходимо добиваться ритмичной работы, ритмичности этих закупок. Такое поручение уже давалось правительству, но вопрос пока до конца не решен", – напомнил он.

Транспорт в новых регионах и пригородное сообщение

"Надо уделить самое пристальное внимание восстановлению транспорта, модернизации и расширению маршрутной сети в Донбассе и Новороссии", заявил президент.

В сфере пригородных железнодорожных перевозок он рассчитывает, что все решения будут приняты вовремя, и добавил, что пассажирские перевозки в регионах из-за высокой нагрузки на бюджеты остаются наиболее уязвимой сферой.

Ранее Путин призвал поддерживать желание молодежи жить и работать в родных городах и поселках.