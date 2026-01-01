Путин поручил создать единую экосистему научно-технологического развития

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Платформенная экосистема и национальная база генетической информации

Путин подчеркнул, что гигантские объемы данных от установок класса "мегасайенс" и генетических исследований должны стать основой для создания и обучения российских суверенных моделей искусственного интеллекта. "Доступ к таким уникальным базам данных должны получить наши научные и образовательные организации, высокотехнологичные компании и промышленные предприятия", – заявил он.

Для этого, по словам президента, необходимо связать научные активы с суперкомпьютерами и облачными технологиями, "по сути, выстроить целостную платформенную экосистему научно-технологического развития России". Он также объявил, что все имеющиеся в стране данные о генетических ресурсах – животных, растениях, микроорганизмах – будут объединены в национальной базе генетической информации. Ежегодно в нее планируется загружать около 10 петабайт данных.

При этом Путин предостерег от избыточной монополии: решения не должны мешать исследователям работать с материалами и поддерживать контакты с зарубежными коллегами.

Открытый доступ к научной инфраструктуре

Президент РФ указал, что формируемая в регионах передовая научная, образовательная и социальная инфраструктура не должна иметь закрытого характера. "Какого-то эксклюзивного, закрытого доступа к ней быть не должно. Напротив, смысл в том, чтобы такими современными возможностями совместно пользовались ученые, преподаватели и студенты, вузы и исследовательские институты из разных регионов нашей страны", – заявил он, поручив правительству продумать соответствующие организационно-правовые механизмы.

Поддержка региональных центров и роль бизнеса

Путин попросил правительство предусмотреть в федеральном бюджете на ближайшие три года средства на формирование и развитие мощных научных центров в регионах, назвав их "точками роста, драйва регионального развития". Он также призвал регионы активно подключиться к их поддержке.

Кроме того, президент заявил, что российские предприятия и бизнес должны стать прямыми заказчиками прорывных научных решений и технологий, особенно в сфере биологии, фармацевтики и материаловедения. "Нам надо так настроить работу, чтобы отечественные бизнес-предприятия выступали прямыми заказчиками прорывных научных решений и технологий, брали четкие обязательства по созданию на их основе успешных конкурентных продуктов", – сказал он.

Международное сотрудничество

Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на заседании сообщил, что первая из трех заявок от китайских организаций на участие в международном центре синхротронных, нейтронных и лазерных исследований на базе реактора ПИК в Гатчине рассмотрена и принята. В частности, членом центра стала Академия наук Китая. Ранее участниками центра уже стали Беларусь, Таджикистан, Узбекистан и Иран.

Путин рассказал о сроках запуска Сибирского кольцевого источника фотонов.