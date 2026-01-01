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  3. Путин поставил задачу обеспечить безопасность России на всех рубежах

Путин поставил задачу обеспечить безопасность России на всех рубежах

Президент РФ провел оперативное совещание военных на борту крейсера "Варяг", на котором обсудил с командованием Тихоокеанского флота РФ меры по безопасности российских границ.

Путин отметил, что зона ответственности Тихоокеанского флота остается "непростой". "Вчера командующий [флотом] давал оценку ситуации в регионе, я с ней согласен полностью", – добавил он.

Президент поручил участникам встречи подготовить предложения по дополнительным мерам, необходимым для создания условий, при которых поставленные задачи будут выполняться максимально эффективно.

В обсуждении приняли участие командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина, начальник Пограничного управления ФСБ по Сахалинской области Сергей Махорин и исполняющий обязанности командующего 68-м гвардейским армейским корпусом Минобороны Алексей Шведов.

Дальневосточные границы России проходят по суше с тремя государствами (Китай, Монголия, КНДР) и по воде с двумя странами (США, Япония). Протяженность границы в регионе составляет около 4500 км, охватывая 11 субъектов РФ.

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Метки: Владимир Путин граница
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