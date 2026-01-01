Путин поставил задачу обеспечить безопасность России на всех рубежах

Путин отметил, что зона ответственности Тихоокеанского флота остается "непростой". "Вчера командующий [флотом] давал оценку ситуации в регионе, я с ней согласен полностью", – добавил он.

Президент поручил участникам встречи подготовить предложения по дополнительным мерам, необходимым для создания условий, при которых поставленные задачи будут выполняться максимально эффективно.

В обсуждении приняли участие командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина, начальник Пограничного управления ФСБ по Сахалинской области Сергей Махорин и исполняющий обязанности командующего 68-м гвардейским армейским корпусом Минобороны Алексей Шведов.

Дальневосточные границы России проходят по суше с тремя государствами (Китай, Монголия, КНДР) и по воде с двумя странами (США, Япония). Протяженность границы в регионе составляет около 4500 км, охватывая 11 субъектов РФ.