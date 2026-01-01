Путин встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана

Во встрече приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и начальник Главного разведуправления Минобороны РФ Игорь Костюков.

Подробности не приводятся.

По сведениям иранских СМИ, Резаи передал Путину послание от верховного лидера Ирана.

2 ноября Резаи рассказал о телефонном разговоре с президентом Путиным. Об этом писало агентство ТАСС.

"В рамках консультаций высокого уровня между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией и в продолжение недавних встреч высших должностных лиц двух стран, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию в регионе и мире с особым акцентом на регион Ближнего Востока", – приводило агентство сообщение из Telegram-канала секретаря ВСНБ.

Стороны договорились продолжать "стратегическое сотрудничество на основе дорожной карты, намеченной высшим руководством обеих стран".

Резаи возглавлял Корпус стражей исламской революции в 1981 – 1997 годах. Стал секретарем ВСНБ в августе 2026 года, сменив на этом посту Мохаммада Бакера Золькадра.