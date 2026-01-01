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Путин встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана

Президент России Владимир Путин принял секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи (Резайи), сообщают в Кремле 5 ноября 2026 года, в четверг.

Путин встретился с Мохсеном Резаи

Президент РФ Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи

©Алексей Бабушкин/ТАСС

Во встрече приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и начальник Главного разведуправления Минобороны РФ Игорь Костюков.

Подробности не приводятся.

По сведениям иранских СМИ, Резаи передал Путину послание от верховного лидера Ирана.

2 ноября Резаи рассказал о телефонном разговоре с президентом Путиным. Об этом писало агентство ТАСС.

"В рамках консультаций высокого уровня между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией и в продолжение недавних встреч высших должностных лиц двух стран, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию в регионе и мире с особым акцентом на регион Ближнего Востока", – приводило агентство сообщение из Telegram-канала секретаря ВСНБ.

Стороны договорились продолжать "стратегическое сотрудничество на основе дорожной карты, намеченной высшим руководством обеих стран".

Резаи возглавлял Корпус стражей исламской революции в 1981 – 1997 годах. Стал секретарем ВСНБ в августе 2026 года, сменив на этом посту Мохаммада Бакера Золькадра.

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Метки: Владимир Путин Иран переговоры Россия
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